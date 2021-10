Molti di noi amano guardare film e serie tv a casa in televisione. Grazie alle moderne smart tv e alle piattaforme di streaming abbiamo a disposizione un ampio cartellone di film e serie, spettacoli teatrali e documentari.

Abbiamo già parlato di un comodo sito che ci permette di controllare se il film che vogliamo vedere è adatto a tutti. Oggi vogliamo parlare, invece, di un film molto bello e di grande successo che ha vinto numerosi premi: questo film disponibile gratis è perfetto per un weekend in famiglia all’insegna della comicità.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Un biopic insolito che racconta una storia di amicizia e successo

Quando pensiamo a un film perfetto per tutta la famiglia, di solito ci viene in mente o un cartone animato o una commedia divertente. È difficile trovare dei generi che mettano d’accordo tutti: per esempio, le mamme tendono ad amare le commedie romantiche e i maschietti i film d’azione, però non vale anche il contrario. Se abbiamo già visto tutti i cartoni e le commedie, potremo pensare di guardare un biopic ovvero un film biografico su qualche personaggio del passato.

Tra i biopic più interessanti troviamo quello su Walt Disney, su Steve Jobs o su Lady Di. Oggi, però, vogliamo parlare di un biopic molto interessante su una celeberrima coppia di comici che davvero tutti amano.

Questo film disponibile gratis è perfetto per un weekend in famiglia all’insegna della comicità

Il film che vogliamo consigliare oggi parla di una delle ultime tournèe di Stanlio e Ollio. Il film in questione si chiama proprio Stanlio e Ollio, è del 2018 e vede nei panni dei due celebri comici il britannico Steve Coogan e l’americano J.C. Reilly. Il film parla della tournée dei 1953 in cui hanno attraversato il Mondo per portare il loro spettacolo. I due comici sono ormai a fine carriera e la loro grande amicizia è agli sgoccioli.

È impressionante vedere come i due attori si siano immersi nell’interpretazione dei due comici. I due artisti riescono a imitare i movimenti e le smorfie, oltre che il tono di voce e l’accento degli originali. La somiglianza è incredibile, sembrerà di vedere proprio i veri Stan Laurel e Oliver Hardy recitare e mettere in scena a colori le celebri gag esilaranti.

Stanlio e Ollio è andato in onda su Rai 1 in prima serata la settimana scorsa e ora si trova disponibile per tutti su Rai Play in maniera totalmente gratuita. Non ci resta che accomodarci e rilassarci, il divertimento sta per cominciare.