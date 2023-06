Le scarpe più cool dell’estate da indossare al mare o in piscina? Ecco i modelli che stanno spopolando

Le infradito sono vero must della stagione estiva. Comode, pratiche e perfette da indossare al mare, in piscina e ovunque. Ma per essere sempre alla moda non lasciamoci scappare questi 3 modelli super glamour, che stanno bene a tutte.

Il caldo delle ultime settimane ci ricorda che l’estate è davvero alle porte. I vestiti leggeri sono già nell’armadio e probabilmente stai già programmando le vacanze di agosto.

Siamo pronti per trascorrere delle bellissime giornate al mare e partecipare alle feste più glamour in spiaggia. Il look da sera è sempre molto ricercato ed impeccabile.

Al mattino per andare al mare, invece, spesso indossiamo la prima cosa che troviamo in giro per casa. Il solito pareo, uno short, un top, oppure il classico vestitino a fiori.

Ma per essere davvero glamour anche in spiaggia, tiriamo fuori dall’armadio una camicia oversize oppure acquistiamo un vestito crochet, tornato di moda negli ultimi anni.

Le scarpe più cool dell’estate da indossare al mare sono queste

Invece delle solite infradito, per completare il look da spiaggia, non lasciamoci scappare 3 calzature che stanno davvero spopolando.

È vero, le scarpe per andare al mare devono essere comode e pratiche, ma anche l’occhio vuole la sua parte.

Ad esempio, le espadrillas sono un grande classico della stagione estiva. Parliamo di quelle calzature con la tomaia e la suola in corda. Un modello che non passa mai di moda è quello con la zeppa e i lacci annodati alla caviglia.

Ma per andare in spiaggia, indossiamo le espadrillas rasoterra. Perfette anche per fare delle passeggiate e per il tempo libero. Colori vivaci, tomaia in tela e ricami; questi sono i dettagli che andranno di moda in estate.

Comode ma con stile

Se non vogliamo rinunciare allo stile anche in spiaggia, le ciabatte pool slides, fanno proprio al caso nostro. Parliamo di quei sandali da piscina in gomma con un’ampia fascia.

Queste scarpe non mettono d’accordo i giusti di tutti, anche se sono molto amate dalle star. Ma i grandi brand hanno dato loro una nuova vita. Oggi le ciabatte pool slides sono diventate un vero e proprio accessorio indispensabile da sfoggiare non solo in piscina.

Sono così comode che possono essere indossare anche per fare delle lunghe passeggiate. Inoltre, queste ciabatte sono molto versatili e stanno bene con tutto.

Un modello anni ‘90

Sono decisamente di ispirazione anni ’90 i sandali slinky. Parliamo di scarpe pratiche e comode che si possono infilare immediatamente. Sono delle vere e proprie ciabatte maxi, con una suola importante e con la fascia realizzata con vari materiali. Di pelle, in gomma, in tessuto o elasticizzata.

I sandali slinky sono le scarpe più cool dell’estate da indossare al mare, in piscina ma anche per un aperitivo con le amiche. Indossiamole con vestiti lunghi, mini dress, jeans e short.