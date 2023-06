La seduta del 9 giugno ha visto concretizzarsi uno scenario abbastanza contraddittorio. Le azioni che hanno aperto e chiuso la classifica delle migliori Blue Chip del Ftse Mib appartengono entrambe al settore dell’energia. Da un lato, infatti, il migliore titolo azionario è stato ERG con un rialzo dell’1,83%. Dall’altro il peggiore è stato Saipem con un ribasso dell’1,98%. Come dicevamo entrambe le aziende appartengono al settore dell’energia, ma mentre la prima è fortemente coinvolta nel business delle rinnovabili, la seconda è ancora fortemente legata a quello del petrolio.

Nuovo attacco ai massimi annuali, potrebbe essere l’occasione giusta per un nuovo allungo rialzista delle azioni ERG? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 9 giugno a quota 26,76 €, in rialzo dell’1,83% rispetto alla seduta precedente.

Dopo qualche giornata di indecisione, le quotazioni di ERG hanno accelerato al rialzo risultando essere le migliori azioni del Ftse Mib che nella stessa giornata ha perso lo 0,41 €. Vista anche l’impostazione rialzista degli indicatori, ci potrebbero essere tutte le condizioni per un nuovo attacco ai massimi annuali in area 27,92 €. Qualora questo livello venisse superato, le quotazioni di ERG potrebbero partire al rialzo secondo lo scenario mostrato in figura.

Qualora, invece, il quarto tentativo di rottura dei massimi annuali dovesse fallire, allora potrebbe essere molto probabile un ritorno verso area 25 €.

Arrivano segnali di cedimento sul titolo Saipem: cosa fare secondo l’analisi grafica?

Il titolo azionario Saipem (MIL:SPM) ha chiuso la seduta del 9 giugno in ribasso dell’1,98% rispetto alla seduta precedente a 1,2840 €.

Situazione difficile per Saipem che dopo avere rotto al rialzo la resistenza in area 1.3025 € cede pesantemente registrando una contro rottura al ribasso. Potrebbero, quindi, essersi create le condizioni per una nuova fase ribassista. Tuttavia, va notato da qualche settimana le quotazioni di Saipem sono come immobilizzate tra i livelli 1,3485 € e 1,228 €. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità al titolo.

In generale, tra le azioni che hanno aperto e chiuso la classifica delle migliori Blue Chip del Ftse Mib, ERG è quella messa meglio.

