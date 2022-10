Le sneakers da donna più eleganti del momento da comprare quest’autunno

Vestirsi bene non significa solo indossare un abbigliamento adatto alla stagione in corso, ma anche alla moda. Gli outfit per quest’autunno sono chic e tutti diversi, così da soddisfare i gusti di ognuno. La parola d’ordine è “coprire”, ma senza esagerare. Un buon blazer o una blusa con un comodo paio di stivali risolvono molte situazioni quando i dubbi nel guardaroba incombono.

Ma se questi pezzi si addicono soprattutto per i periodi più freddi, c’è un accessorio che si può tranquillamente sfoggiare in ogni stagione. Parliamo delle sneakers, le intramontabili scarpe che ormai da tempo hanno fatto breccia nel cuore di gente di ogni età. I modelli più interessanti attualmente disponibili sono un concentrato di praticità e raffinatezza. Tanto per sfatare il mito che le vuole abbinate unicamente a un look casual.

Cosa indossare con queste scarpe senza tempo

Le sneakers si potrebbero annoverare tra gli accessori che non sentono l’età. Anzi, più invecchiano e più sembrano diventare irrinunciabili. Non a caso le abbiamo viste recentemente ai piedi delle star o esibite sulle passerelle. D’altronde, stanno a meraviglia con moltissimi outfit.

Da quelli più informali, come la classica accoppiata jeans e maglietta o polo e pantalone, a quelli più raffinati. Si mettono con gonne, vestiti midi o capispalla trendy. C’è l’imbarazzo della scelta, così come sullo stile e la tonalità. Il total white fa sempre tendenza, ma i modelli più colorati si stanno facendo notare.

Ecco le sneakers da donna più eleganti del momento e dei perfetti outfit per abbinarle

Se volessimo riempire la scarpiera con stile potremmo puntare alle versioni di brand acclamati come Chanel e Gucci. E proprio una delle paia di sneakers più “in” nasce da un’idea del marchio italiano. Si tratta di un modello scamosciato, liscio al tatto e di colore tendente al rosa. Lo stile retrò si nota nei dettagli. Per esaltare il look proviamole con un trench classico e dei jeans bianchi. Altrettanto belle e desiderate sono le calzature che ha lanciato Golden Goose. L’azienda veneziana ha deciso di puntare sulle tonalità del viola, miste a quel che appare come un blu notte. La collaborazione con Loewe e On ha dato i suoi frutti, sfornando un accessorio che assume ancor più significato con polo e gonna blu.

Vivacità è invece il termine ideale per riassumere in una parola il carattere delle New Balance WL570. Coloratissime e comode per camminare, offrono il meglio di sé con una giacca leggera e la gonna corta. Per finire, se intorno a noi vediamo tutto blu, saremo contente di sapere che le nuove Adidas Gazelle sono totalmente in questa nuance. Sfoggiamole con un bomber oversize e dei jeans chiari per distinguerci con stile. Ecco le sneakers da donna più eleganti del momento. Senza dimenticare altri esempi d’autore come quelli di Autry, Acne Studios, Fracomina e Bata.

