L’autunno è una stagione infima, che può creare molti dubbi su come vestirsi. Spesso ci si chiede se ci si copra abbastanza, oppure se ci sia bisogno di qualche indumento che scaldi di più. I dubbi che ci assillano potrebbero sfumare dinanzi ai consigli di outfit che doneremo proprio qui di seguito.

Sono degli spunti presi dal guardaroba di influencer e star che potrebbero darci una mano a scegliere il look. Tanto che non avremo più timore di sembrare fuori moda, ma sfoggeremo eleganza a dismisura. Vediamo come vestirsi a ottobre e inizio autunno, con le tendenze del momento.

L’outfit consigliato in questo periodo

Le temperature che lentamente si abbassano favoriscono gli abiti un po’ più coprenti. Per vestirsi tra 10 e 15 gradi bisognerà rinunciare alla canotta, ma lasciare ancora nell’armadio i capispalla pesanti. In questo periodo, tuttavia, si potrà indossare tranquillamente la gonna, abbinata a una giacca e un bel paio di stivali.

I jeans restano comunque un evergreen e una valida alternativa, da sfoggiare con un maglioncino su misura. Un tocco seducente in più, invece, può arrivare dagli intramontabili tacchi. Ovviamente, per chi se la sente di indossarli.

Come vestirsi a ottobre e inizio autunno con 5 outfit di stagione alla moda

Se le giornate iniziano a rinfrescarsi, potremmo sfruttare l’occasione per sfoggiare il nostro magnifico trench. Scegliamolo beige e abbiniamolo a un comodo dolcevita nero, perfetto per tenersi al caldo. Sotto esibiamo il classico paio di jeans, e ai piedi degli splendidi mocassini con tanto di tacco.

Proprio il tacco è una delle soluzioni per slanciare la figura con stile. E si trova a meraviglia con un raffinato completo maschile. Abbiamo solo l’imbarazzo della scelta: dallo stile più semplice allo stampato, fino al bold. Il vantaggio di questo look è quello di poterlo vestire in molte occasioni, come in ufficio, per strada o a una cerimonia.

Un altro accostamento di sicura efficacia stilistica si compone di blusa e longuette. Consigliamo un colore piuttosto acceso per la prima, come il fucsia. Da abbinare a una tonalità più pacata per la gonna, come un burgundy. Completiamo l’abbigliamento con degli stivali total white, che bilanciano l’effetto cromatico.

La nostra longuette forma una coppia da invidia anche col blazer. Scegliamo tutto in pelle, per dare grinta al nostro outfit. E non scordiamoci di scaldare i piedi con degli splendidi anfibi bold a metà polpaccio.

L’ultimo look potrebbe far storcere il naso a qualcuna, ma assicuriamo che il figurone è dietro l’angolo. Si tratta di portare un romanticissimo maxi dress a fiori con degli stivali militari. La scelta è intelligente, perché in questo modo regoleremo il tono chic dell’abito con lo stile alternativo di queste calzature. Cosicché nessuno ci scambierà per invitate a una cerimonia.

Lettura consigliata

