Chi è appassionato di moda conosce bene quali siano le tendenze per ogni stagione. In estate, per esempio, il bianco è il colore per eccellenza. Del resto, lo diceva anche Claudio Baglioni in una sua canzone: “pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate”.

Chiaramente, le scarpe bianche non possono mancare. Sneakers, décolleté, sandali e zeppe di questo colore ci accompagneranno per tutti i mesi estivi. È innegabile il fatto che il bianco doni luminosità ad ogni look. E in estate ve n’è proprio bisogno.

Se volessimo trovare una pecca al bianco, sicuramente, diremmo la facilità con cui si sporchi. Un abito, un completo o delle scarpe bianche macchiate non sono il massimo. A questo proposito, abbiamo due opzioni per levare le macchie.

Da una parte, possiamo usare la lavatrice che, a seconda del tessuto del capo, eliminerà tutto in un battibaleno. Dall’altra parte, possiamo usare i rimedi della nonna, geniali proprio come lei. Questi consistono nell’uso di prodotti naturali in grado di smacchiare quasi come farebbe la lavatrice.

Il rimedio della nonna

Ovviamente, la scelta tra l’uso della lavatrice e i rimedi naturali deve essere dettata dalla quantità delle macchie. Se un capo è abbastanza sporco, è chiaro che dovremmo usare la lavatrice. Tuttavia, i rimedi della nonna possono essere usati come un pretrattamento.

Data questa premessa, oltre ai capi d’abbigliamento, l’accessorio che si sporca maggiormente è la scarpa. In estate vanno di moda le scarpe in tela, poiché molto più leggere rispetto a quelle da ginnastica o di pelle.

Ebbene, le scarpe bianche in tela torneranno come nuove grazie a due prodotti che tutti abbiamo, da utilizzare unitamente al bicarbonato. Quest’ultimo, infatti, è un prodotto molto utile nelle faccende domestiche, proprio perché capace di sbiancare e smacchiare praticamente tutto.

Le scarpe bianche in tela torneranno come nuove con questa soluzione infallibile insieme al bicarbonato senza usare la lavatrice

Se le scarpe bianche sono molto sporche, usiamo questa soluzione della nonna come un pretrattamento. Al contrario, lo useremo come principale metodo di lavaggio. In una ciotola aggiungiamo un cucchiaio di bicarbonato, qualche goccia di acqua ossigenata e un cucchiaio di latte detergente.

Mescoliamo per bene, fino ad ottenere una crema. Per usare la soluzione sulle scarpe abbiamo bisogno di un vecchio spazzolino da denti, oppure di una spugna. Strofiniamo sia sulla tela che sulla gomma. Sciacquiamo e mettiamo ad asciugare all’aria aperta, in una zona ombrata. Ecco come le nostre scarpe bianche torneranno ad essere come nuove.

Lettura consigliata

Ne basterebbe una goccia su tapparelle e serrande di plastica per eliminare facilmente lo sporco e farle tornare a brillare