In estate sarebbe un delitto negare il gelato a qualcuno. Anche chi segue regimi restrittivi deve potersi concedere un momento di dolce cremosità. Per appagare il palato senza creare danni al fisico ci sono delle soluzioni che accontenteranno anche i più scettici.

Adottare un regime alimentare fatto di sole rinunce non giova alla costanza e all’umore. I buoni risultati si possono raggiungere anche lasciando spazio a qualche sporadica concessione che possa riequilibrare corpo e mente.

Ecco svelato qual è il gelato che si può mangiare anche quando si è a dieta senza danneggiare la linea ed avere sensi di colpa

Anche gli esperti concordano nel dire che in presenza di una dieta è possibile inserire il gelato. Ciò che fa la differenza è l’apporto calorico giornaliero. Naturalmente non parliamo di casi in cui ci sono restrizioni dovute a motivi di salute come ad esempio per i diabetici. Relativamente alle diete, per ottenere cali di peso e di massa grassa è opportuno rispettare l’introito giornaliero di calorie consentite. Se sporadicamente si sente l’esigenza di appagare i sensi con un buon gelato si potrà ad esempio sostituire il pasto con una coppetta al gusto frutta o alle creme. Infatti, l’apporto calorico tra le due tipologie non è poi tanto differente. Esiste una forbice di circa 60 calorie in più a porzione per le creme. I gusti che apportano meno calorie sono quello alla soia, fragola e limone e quello allo yogurt. Per queste scelte si assumono circa 130 calorie a porzione.

Per chi è più ligio e non intende in alcun modo concedersi trasgressioni eccessive la soluzione esiste. Si tratta di gelati che possono essere acquistati oppure preparati in casa. Vediamo di cosa si tratta.

Anche senza gelatiera si può preparare in casa un buon gelato

È possibile organizzare di tanto in tanto un pasto composto da una porzione di verdure fresche e un gelato, anche alla crema. Diversamente si può inserire un fresco dessert nel consueto schema alimentare optando per i gelati proteici.

Questi gelati hanno un minore contenuto in carboidrati e per questo possono essere consumati con meno sensi di colpa. Ovviamente non si può eccedere, ma può essere una buona alternativa. Ne esistono in commercio diverse tipologie. Si può acquistare il gelato già pronto come nel caso della linea di Tommasino Gelati. I gusti disponibili sono pistacchio, cocco, arachidi e cacao. Oppure i MEC3 Enervit che propongono una barretta gelato al cioccolato e gusti che si possono trovare in gelateria come cocco, frutti rossi e doppio cioccolato. Inoltre, si può preparare un gelato proteico in casa con Foodspring al cioccolato oppure Intensho home al caramello salato.

Anche con la frutta e senza gelatiera in pochi minuti avremo un gelato da leccarsi i baffi. 5 banane mature, 200 grammi di fragole, 2 cucchiai di sciroppo di agave e mezzo limone sono gli ingredienti. Basterà tagliare la frutta e condirla con il succo di limone. Metterla in freezer fino a congelamento. Passarla poi nel mixer, aggiungere lo sciroppo di agave, mescolare e rimettere in freezer per circa 4 ore.

Quindi, ecco svelato qual è il gelato che non danneggia la linea.

