Ne basterebbe una goccia su tapparelle e serrande di plastica per eliminare facilmente lo sporco e farle tornare a brillare

Altro che 21 giugno. Si può dire che l’estate sia già arrivata, con questo caldo che, soprattutto al Sud, sfiora i 34 gradi. Fortuna che, comunque, gli strumenti a disposizione per trovare refrigerio non ci manchino. Basti pensare alle serrande, alle tapparelle, così come ai ventilatori e ai condizionatori.

Si prevede un’estate abbastanza focosa. Se siamo in questa situazione già a maggio, cosa ci aspetterà nei prossimi mesi? Prepariamoci a partire da ora, così da essere pronti a non impregnarci di sudore anche in casa.

Sicuramente, il condizionatore è il primo strumento che consigliamo. Rinfresca la casa e permette di vivere delle giornate serene. Anche di sera, il momento preferito dalle zanzare. Infatti, con il freddo, le zanzare ci penseranno due volte ad entrare in casa.

A tal proposito, abbiamo già scelto il modello più adatto alle nostre esigenze? Ebbene, prima di acquistarlo, sarebbe opportuno conoscere delle informazioni essenziali, per risparmiare e rimanere soddisfatti. Detto questo, anche le tapparelle e le serrande solo molto utili per ripararci dal caldo.

Esse, infatti, fungono da protettrici contro i raggi solari diretti. Hanno il compito, cioè, di evitare che la luce del sole, durante le ore di punta, filtri attraverso le finestre di casa. Avendo lo stesso compito, non hanno molte differenze. Semplicemente, si preferisce la tapparella o la serranda in base ai propri gusti personali. In ogni caso, è arrivato il momento di pulirle per bene, visto che ci serviranno durante la bella stagione.

Il rimedio della nonna

Infatti, non tutti sanno che sia le tapparelle che le serrande accumulano tanto sporco e polvere. Attraverso i buchi, il vento potrebbe spingere la polvere verso l’interno della casa. Se ci stiamo chiedendo come si puliscano, niente paura.

Esisterebbe un rimedio della nonna capace di catturare sporco e polvere facilmente: l’olio d’oliva. Ne basterebbe una goccia su tapparelle e serrande di plastica e il gioco è fatto. Versiamo qualche goccia su un panno in microfibra e, con un movimento rotatorio, puliamo tapparelle e serrande, catturando più sporco possibile. Successivamente, sciacquiamo con acqua per rimuovere l’olio in eccesso.

Una volta catturato lo sporco, doniamo freschezza e profumo anche alle tapparelle e alle serrande, non solo agli ambienti. Dunque, riempiamo un secchio d’acqua, al quale aggiungiamo qualche tappo di aceto di alcool.

Prima di passare alla pulizia, premuriamoci di aver chiuso la finestra. Immergiamo la scopa e puliamo le tapparelle o le serrande esterne. Per quelle interne, invece, aggiungiamo un po’ di olio essenziale, della fragranza che preferiamo, e utilizziamo una spugna o un panno morbido.

