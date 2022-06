Quando sentiamo che l’estate sta per arrivare, cominciamo a prepararci per le vacanze. Ci sono alcuni che vedono nel risparmio economico la prima cosa a cui pensare, altri, invece, si concentrano sulle mete da scegliere.

Certo, ci sono tantissime cose da prendere in considerazione ma una vince su tutte. Infatti, per riuscire a goderci al meglio le nostre vacanze dobbiamo pensare prima di tutto di stare bene e di presentarci bene. Ogni mare è perfetto e tutte le spiagge sono ideali, infatti, se ci sentiamo molto bene con noi stessi e se viviamo più serenamente.

Cosmetica e creme

Se d’inverno la cosmetica e la cura della pelle sono una costante quotidiana per moltissime persone, d’estate quest’attenzione al proprio corpo tende a scemare. Invece, bisognerebbe sempre continuare a prendersi cura di sé. Infatti, dai capelli alla pelle, tutto il nostro corpo ha bisogno di cure e attenzioni, per due ragioni. La prima riguarda la salute e l’altra il nostro benessere. Quando ci prendiamo cura di noi ci vediamo anche più belli e dunque riusciamo a stare meglio con gli altri.

In particolare, quando siamo al mare i capelli hanno una forte esposizione al sole e all’acqua marina. Possiamo cercare di aiutarli a essere sempre sani e voluminosi con l’uso di olio all’argan o al cocco.

Ogni mare è perfetto e tutte le spiagge sono ideali se ci sentiamo bene con noi stessi e con il nostro corpo

Un’altra cosa da fare per riuscire a stare veramente bene in spiaggia è chiaramente l’idratazione della nostra pelle. Bisogna, dunque, portare sempre dietro una crema idratante e usarla molto spesso. Importantissimo è metterla prima di andare in spiaggia o comunque ogni volta che si sente la pelle troppo secca. Bisogna, poi, fare molta attenzione alle ore in cui il sole è più dannoso, soprattutto se abbiamo una pelle molto delicata.

Infine, per quanto riguarda il trucco, c’è un chiarimento da fare. Molto spesso le donne non sanno se applicare il trucco o no per i giorni di mare. C’è una soluzione, però, ovvero il cosiddetto trucco waterproof. Anche le labbra vanno curate e tenute in salute e lo si può fare con l’applicazione di scrub naturali proprio per le labbra. Infine, sempre bene avere un burro cacao a disposizione.

Approfondimento

