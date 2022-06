Neanche è arrivata la bella stagione e già notiamo che i nostri capelli iniziano a risentire del caldo. Usciamo dalla doccia, li asciughiamo e sono subito secchi e crespi. Per non parlare, poi, del crescente numero di doppie punte o capelli spezzati nel lavandino. Purtroppo, in questo periodo dell’anno, la nostra chioma sembra risentirne maggiormente.

Il caldo, l’aria più secca o la salsedine sono tra le cause principali dello stress subito dai nostri capelli. Infatti, proprio come succede per la nostra pelle, anche i capelli andrebbero protetti dai raggi UV in estate. Ma non basta solo proteggerli quando vengono esposti al sole, è bene anche prepararli nel modo giusto. Solo così potremo scongiurare quel fastidioso e orribile effetto paglia.

Capelli protetti dal sole con questi trattamenti e consigli per difenderli in estate e averli idratati e luminosi

Sicuramente la protezione è fondamentale, per questo è bene utilizzare prodotti con dei filtri UV adatti. In commercio esistono mousse, oli o anche creme apposite che danno un effetto bagnato alla chioma. Se siamo in spiaggia, quando rimettiamo la crema solare riapplichiamo sempre uno di questi prodotti. Basterà ricordarsi di farlo solo all’inizio e dopo ci verrà in automatico.

Passiamo, poi, agli impacchi o alle maschere nutrienti per mantenere il capello sano e forte, ma anche rinvigorirlo. Applicare con costanza le maschere ci eviterà che con l’esposizione al sole e alla salsedine i capelli diventino subito secchi. Possiamo usare delle maschere già pronte oppure crearne qualcuna in casa con ingredienti naturali. Possiamo anche realizzare una maschera fai da te con della cheratina per un effetto ancora più efficace.

Attenzione anche al lavaggio

Prevenire è sempre meglio che curare, questo detto si applica davvero a moltissime situazioni. In questo caso è anche utile per proteggere al meglio i nostri capelli dagli effetti del sole. Per questo è fondamentale sapere come lavare i nostri capelli nel modo giusto. Non frizioniamoli per asciugarli dopo lo shampoo, piuttosto tamponiamoli per evitare di sfibrarli ulteriormente. Usiamo dei pettini di legno o spazzole morbide, molto più delicati anche sul cuoio capelluto.

Passando poi all’asciugatura, siccome le temperature lo permettono, possiamo evitare di stressare il capello con il calore dell’asciugacapelli. Se possibile, asciughiamo la chioma all’aria, o al massimo usiamo il phon per eliminare l’acqua a temperature più fredde. Così non avremo neanche bisogno di esagerare con le quantità di prodotti termoprotettori. E, per finire, non usciamo mai di giorno senza cappelli, bandane o foulard, soprattutto in località di mare. Usare questi accessori ci permette di proteggere i capelli dagli effetti del sole, ma con stile.

Quindi, avremo capelli protetti dal sole con questi trattamenti e stratagemmi facili da ricordare. Ricordiamoci sempre di fare qualche maschera rigenerante in più per averli sempre sani e corposi. Se in inverno può bastarne anche una ogni tanto, in estate meglio incrementare. Almeno una volta a settimana, se possibile, questo ci farà risparmiare su trattamenti costosi dal parrucchiere.

Approfondimento

Svelato il segreto per capelli lucidi, sani e voluminosi senza l’utilizzo di prodotti costosi