Vuoi essere sempre elegante come Kate Middleton? Basta avere nell’armadio questi 7 capi economici

Svelati i 7 capi d’abbigliamento alla moda ma economici che fanno impazzire anche le principesse e i look tutti da copiare.

È abitudine abbastanza comune pensare che per essere alla moda o anche semplicemente vestite bene sia necessario dare fondo ai propri risparmi.

Certo, sicuramente i vestiti confezionati dalle grandi firme portano con sé una qualità che non passa inosservata.

Tuttavia, anche i punti vendita più tradizionali non sono sprovvisti di capi ottimi tanto da un punto di vista estetico quando da quello manifatturiero.

E a riprova del fatto che non serva svuotare il portafogli per sfoggiare outfit invidiabili e di classe, basta guardare i look di Kate Middleton.

Principessa di stile

La principessa del Galles è una vera e propria icona del fashion, al pari delle modelle più affermate.

Il suo stile si riassume in pochissimi aggettivi: elegante, sobrio, semplice.

È stata tra i primi membri della royal family a mescolare capi e accessori lussuosi con quelli meno appariscenti e patinati.

Naturalmente, molto dipende dall’occasione: c’è una chiara differenza tra le uscite pubbliche e gli eventi diplomatici o formali.

Anche in questo caso, comunque, la filosofia di Kate è all’insegna della sostenibilità: non è la prima volta che ricicla un abito di gran classe.

Peraltro questa, doveroso dirlo, è pratica comune ormai per molte teste coronate, come l’altrettanto nota Letizia di Spagna.

E se anche tu vuoi essere sempre elegante come Kate Middleton o le altre principesse, guarda se hai nel guardaroba questi 7 capi d’abbigliamento.

I grandi classici: come abbinarli

Innanzitutto, nemmeno le royals possono resistere al fascino indiscutibile del blazer, must nell’armadio di ogni donna.

Kate lo ha indossato in occasione della visita all’università di Copenaghen, abbinandolo ad una camicia a ruches e ad un paio di pantaloni neri sartoriali.

Nello specifico, si trattava di una giacca doppiopetto in stile militare color rosso acceso, con bottoni oro.

Un altro grande classico che fa capolino persino nel guardaroba delle principesse sono poi i mitici jeans.

Durante un impegno ufficiale, Kate ha indossato un modello cropped, abbinato ad una semplicissima t-shirt bianca e ad un blazer rosa cipria.

E ai piedi? Delle comunissime sneakers bianche!

Proprio le sneakers sono un altro must dello stile di Kate, che in estate le ha sfoggiate con shorts bianchi e maglia marinière.

Vuoi essere sempre elegante come Kate Middleton? Ecco di cosa non puoi fare a meno

Da non dimenticare anche il dolcevita: un capo dalle linee essenziali, da scegliere in colori accesi e vibranti, che spezzano l’eventuale monotonia del look.

Oltre ai jeans, un altro tipo di pantalone che non può mancare nell’armadio sono i pantaloni a culotte. Una banale camicia a pois e delle pump faranno il resto!

Sul fronte abiti lunghi, oltre a quelli principeschi, Kate apprezza molto anche il classico abito in maglia, morbido e avvolgente.

La principessa lo ha scelto in tonalità verde oliva, ma, anche in questo caso, la gamma di colori a cui fare riferimento è molto ampia.

Infine, come poteva non essere presente anche il mitico cappotto color cammello?

È il must dell’urban style più chic ed è impossibile farne a meno: sta bene con tutto e rende eleganti in un colpo solo.