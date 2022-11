Le micosi della pelle e dei piedi e un olio essenziale che sarebbe efficace

A volte compaiono sulla nostra pelle delle macchioline, che non si sanno bene come identificare. È opportuno ogni volta per le questioni di salute, interpellare il medico. Certo qualche informazione si può reperire anche da sé, senza però omettere il consulto specialistico. Così per quanto riguarda le micosi della pelle e dei piedi, in generale, si potrebbe venire a conoscenza anche di rimedi naturali, che potrebbero essere di aiuto.

Le buone mosse per il corpo

Prendersi cura del proprio corpo, significa anche considerare le proprie mani e piedi. Anche l’estetica ha la sua parte non indifferente. Ci sono dei colori di smalto per mani e piedi, che potrebbero aiutare a mettere in evidenza il colore della pelle.

Anche l’igiene quotidiana dei piedi aiuta a prevenire un fastidioso problema. Infatti ad alcune persone i piedi emanano una fastidiosa puzza, che si vorrebbe eliminare. Bisognerebbe ricorrere, perciò, ai rimedi giusti e anche in questo caso ad un parere da esperto.

Le micosi della pelle e dei piedi, come si manifesta

Sulla nostra pelle a volte è possibile trovare delle macchie, che potrebbero anche generare un po’ di prurito. Anche sul cuoio capelluto potremmo renderci conto che alcuni capelli tendono a cadere. Nel periodo autunnale potrebbe essere un fenomeno anche plausibile, tuttavia il fenomeno potrebbe dipendere da altro. Anche le unghie, soprattutto se frequentiamo alcuni luoghi, potrebbero cominciare a ispessirsi o a cambiare colore.

Sono tutti fenomeni legati alla possibile presenza di una micosi soprattutto se poi la pelle appare macerata o squamosa. A differenza delle infezioni che sono originate da batteri, di alcuni malanni legati ai virus, le micosi sono il frutto dei miceti. Si tratta di funghi di grandezza microscopica, che possono avere origine diversa. Alcuni sono già presenti all’interno del nostro corpo, mentre altri potrebbero esserci trasmessi dal terreno o dagli animali.

I funghi che trasmettono la micosi

Sono due i tipi di funghi che interessano il corpo umano, provocando delle infezioni di tipo micotico. Si tratta da una parte di funghi che fanno parte dei lieviti. Vi sono poi quelli molto diffusi, che attaccano le cheratine. Sarebbero un gruppo di proteine che si trovano nella parte più dura della pelle, che corrisponde anche alla parte più superficiale. Questo è il secondo gruppo di funghi e responsabili anche delle micosi dei capelli e delle unghie.

Le micosi più comuni

Certamente fra le micosi della pelle e dei piedi più diffuse, vi è la micosi nota come piede d’atleta. Si chiama così perché a soffrirne sono in genere le persone che fanno uso per molte ore al giorno delle scarpe da ginnastica. La scarsa areazione, l’umidità che si forma all’interno, interessa soprattutto la zona fra le dita dei piedi, provocando appunto la micosi. Questo tipo di micosi è abbastanza diffusa ed è dovuta al fungo del genere Trichophyton.

È sempre bene avere una buona igiene dei piedi e fare attenzione ad alcuni luoghi. Ad esempio sono proprio le piscine dove è possibile contrarre le micosi. In questi ambienti, sarebbe opportuno sempre utilizzare dei sandaletti e avere un’igiene quotidiana dei piedi.

Un’altra zona del corpo dove facilmente possono formarsi delle micosi è proprio quella inquinale. A questo scopo è inutile chiarire che la micosi si forma in un ambiente umido. Ora anche nella nell’igiene quotidiana bisogna avere un certo equilibrio. Lavarsi troppo spesso determina anche una maggiore sensibilità a questi funghi.

Inoltre anche le unghie sono soggette all’attacco di questi, in particolare quella più sensibile di tutti è proprio l’unghia dell’alluce. In molti casi è proprio la prima ad essere colpita. Allora bisogna intervenire subito, proprio per evitare che l’infezione fungina possa trasmettersi anche alle altre parti del piede e alle altre unghie. Come già detto, il consulto medico si rivela fondamentale.

Un rimedio naturale

Un consulto medico permette certamente di stabilire l’origine della micosi e il trattamento più opportuno. Dalla tradizione, tuttavia, arrivano anche dei rimedi di tipo naturale. In particolare l’olio essenziale di lavanda, avrebbe delle buone proprietà antifungine. Le nostre nonne lo utilizzavano in questo senso.

Questo utilizzo antico è stato anche confermato da uno studio dell’Università di Coimbra, in Portogallo. La Lavandula viridis, nota anche come lavanda bianca, si sarebbe mostrata efficace, contro alcuni funghi della pelle e contro la candida.