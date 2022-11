3 appuntamenti in Toscana nel mese di novembre per dei weekend indimenticabili

La Toscana raccoglie ogni anno moltissimi turisti, sia italiani che stranieri. In questo mese di novembre 2022 non possono mancare gli appuntamenti legati alle fiere e alle sagre. Ve ne sono diversi per tutte le province della Toscana. Eccone 3 che potrebbero regalarci dei weekend indimenticabili.

Feste e sagre di novembre In Italia

Sono diversi gli appuntamenti per questo mese in tutte le regioni italiane. Per quanto riguarda il Sud Italia non mancano le sagre di castagne e la festa per il vino nuovo. Così come anche nel Molise e nel Lazio.

La Fiera antiquaria di Arezzo

Non è possibile non mettere in evidenza questa fiera, poiché si tratta della fiera d’antiquariato più antica d’Italia. Arezzo è una città che racconta tanta storia, basta ricordare che le sue strade hanno visto la presenza di Dante Alighieri. Inoltre è chiamata la città d’oro, proprio grazie alla sua arte millenaria nel campo dell’oreficeria. Ancora si utilizza un procedimento, inventato dagli antichi Etruschi, per lavorare l’oro in finezza. Certamente una città da visitare anche per la sua fiera d’antiquariato.

Quest’anno 2022, l’appuntamento sarà nel weekend del 5 e 6 novembre. La manifestazione si tiene tutte le prime domeniche del mese. Così anche a dicembre si potrà partecipare nei giorni 3 e 4. Con quest’anno siamo arrivati ben alla 54ma manifestazione. È tra le più grandi nel Mondo e la più grande d’Italia. Infatti ogni anno raccoglie circa 200.000 visitatori, con ben 400 espositori provenienti non solo dall’Italia.

Per chi ama gli oggetti di antiquariato sicuramente è un punto di riferimento e in genere si riesce sempre a trovare ciò che si cerca. Partecipare è un po’ come andare indietro nel tempo. È come visitare diverse epoche e arricchire le proprie conoscenze riguardo all’artigianato dei secoli passati. Inoltre, non potrebbe scegliersi città migliore per ospitare questa fiera, visto che Arezzo è ricca di palazzi e strade medioevali e rinascimentali. Gli oggetti così esposti ritrovano così quell’ambiente in cui sono nati.

3 appuntamenti in Toscana nel mese di novembre, tra cui San Gimignano

Naturalmente la Toscana ci aspetta anche con le sagre di castagne e la festa del vino nuovo. Allora dirigiamoci pure in provincia di Siena, nel Comune di San Gimignano. Come è noto questo paesino è Patrimonio dell’umanità, dichiarato tale dall’UNESCO nel 1990. In particolare è il centro storico del paese, che ospita le caratteristiche torri medievali, che ha permesso il premio. Infatti il tempo ha conservato fino a oggi intatta, la struttura antica medioevale e le torri non hanno subito cambiamenti.

Così, in questo bel borgo, ogni domenica del mese di novembre e fino all’11 dicembre 2022 si potrà partecipare alla manifestazione Castagne e Vino Novo. Oltre naturalmente ad assaporare le castagne del posto e l’ottimo vino locale, ci saranno anche tanti prodotti tipici della zona a disposizione dei visitatori.

Una caratteristica che invita ad andare senza indugi a San Gimignano e che dalle 11 e fino alle 19, caldarroste e bicchieri di vino novello saranno distribuiti ai visitatori. Bisognerà recarsi in Piazza del Duomo per poter vivere questi momenti di festa, attorniati dalla bella Val d’Elsa.

La Toscana ci attende con Autumnia

Autumnia è un grande appuntamento che si tiene in genere nel mese di novembre. Il nome stesso ricorda il periodo in cui si svolge la manifestazione. Ma si chiama anche così, perché mette insieme ciò che può regalare in questo periodo l’agricoltura, l’ambiente e l’alimentazione. Questi tre settori della nostra vita si fonderanno dall’11 al 13 novembre 2022. In questo periodo si darà vita alla ventitreesima manifestazione di Autumnia.

Per raggiungere Figline Valdarno si può partire da Firenze, prendendo un bus che impiegherà circa un’ora a un prezzo di circa 4 euro. Il treno invece impiegherà 48 minuti per un prezzo compreso fra 3 e 7 euro. Invece l’auto coprirà velocemente circa 36 km che separano Firenze dal borgo, in circa mezz’ora.

Tra i 3 appuntamenti in Toscana nel mese di novembre, questa manifestazione vuol far scoprire l’ambiente agricolo anche ai bambini. Ogni anno si organizza infatti la Fattoria degli Animali, in cui si può partecipare a diversi laboratori. Permettono di conoscere meglio i prodotti della terra e anche gli animali da fattoria e da allevamento.

Intanto questa fiera si prepara con altri incontri nei giorni che la precedono. Il 5 novembre ci sarà una passeggiata guidata fino al Colle di San Martino, di circa 8 chilometri. Domenica 6 novembre, invece, la manifestazione Storie e sapori del mondo contadino. Si potrà visitare la Casa della civiltà contadina a partire dalle 10.30.