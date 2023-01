Le lasagne senza besciamella preparale con le zucchine o la verza: sono strepitose e velocissime!

Non tutti apprezzano la besciamella sebbene sia ingrediente fondamentale nelle lasagne. Grazie a 2 ricette facili e veloci prepareremo delle perfette lasagne non sentendo la mancanza della besciamella.

Zucchine e verza saranno le verdure protagoniste della nostra lasagna invernale. Potremo prepararla in anticipo e cuocerla in forno poco prima di servirla.

Le lasagne senza besciamella con zucchine e speck

Questa lasagna si prepara con le zucchine scure, se sono di stagione hanno un prezzo veramente abbordabile. È sempre meglio utilizzare ortaggi stagionali come la zucca in autunno. Vediamo subito gli ingredienti:

12 sfogliavelo ;

; 6 zucchine scure di media grandezza;

scure di media grandezza; 400 grammi di ricotta ;

; 4 cucchiai di grana grattugiato;

grattugiato; 6 fette di speck ;

; mezza cipolla ;

; 6 cucchiai di latte ;

; olio evo;

sale q.b..

Come prepariamo la lasagna di zucchine, ricotta e speck

Le lasagne senza besciamella preparale con le zucchine. Ma come? Tagliamo a fettine tonde sottili le zucchine e con una forbice sminuzziamo grossolanamente le fette di speck. Facciamo rosolare in padella la cipolla tagliata fine con un filo di olio evo. Aggiungiamo le zucchine facendole rosolare per 5 minuti. Sfumiamo con un mezzo bicchiere di acqua. Lasciamo assorbire e infine aggiungiamo il trito di speck. Facciamo rosolare 5 minuti. Nel frattempo mescoliamo la ricotta con il parmigiano e 6 cucchiai di latte. Sbollentiamo per 60 secondi le sfogliavelo. Scoliamo e iniziamo a comporre la mostra lasagna: uno strato di pasta, zucchine e speck e crema di ricotta. Continuiamo fino a che gli strati non saranno terminati. Mettiamo in forno per 20 minuti a 200°.

La lasagna di verza senza pasta

La lasagna di verza senza pasta è un delizioso sformato che può essere servito anche come piatto unico. Ecco gli ingredienti:

8 foglie di verza ;

; 2 fette di prosciutto Praga dello spessore di mezzo centimetro;

dello spessore di mezzo centimetro; 500 grammi di ricotta ;

; sale e pepe q.b.;

5 cucchiai di parmigiano ;

; 20 g di burro ;

; 5 pangrattato.

Come si preparano le lasagne di verza senza pasta

Mettiamo a bollire le foglie di verza in una pentola colma di acqua per circa 10 minuti. Mettiamo le foglie in uno scolapasta e mettiamole da parte. Nel frattempo tagliamo a dadini il prosciutto di Praga e a parte prepariamo una crema di ricotta e parmigiano come abbiamo visto sopra. Questa volta però senza aggiungere il latte perché la consistenza dovrà essere un po’ più corposa. Ora uniamo i dadini di prosciutto alla crema. Stendiamo in una pirofila due foglie di verza, saliamo e copriamo con uno strato di crema, spargiamo qua e là un cucchiaio di pangrattato. Ricopriamo con altre foglie di verza e proseguiamo sino alla fine degli ingredienti. Terminiamo con fiocchetti di burro e un po’ di pangrattato. Informiamo per 20 minuti a 180°.

Preferiremo la ricotta vaccina poiché quella di pecora ha un sapore più deciso che poco si presta all’abbinamento con la verza. Ottimo sostituto della ricotta è invece lo stracchino. In questo caso per formare una crema omogenea utilizzeremo il mixer.

Questo è anche un ottimo modo per far mangiare ai bambini verdure per loro ostiche come la verza e i broccoli.

Le lasagne senza besciamella preparale con le zucchine o la verza e saranno un successo!