Ecco perché alle casalinghe conviene questa scelta con soli 24 euro all’anno entro il 31 gennaio

Le casalinghe e i casalinghi che si prendono cura dell’ambiente domestico e dei suoi componenti sono esposti a tantissimi rischi ogni giorno. Ma pagando un’esigua somma possono ottenere importanti benefici in caso di infortunio. Ecco come iscriversi o rinnovare la polizza.

Gennaio è un mese di importanti scadenze fiscali e rinnovi per tanti cittadini e cittadine e una dimenticanza potrebbe comportare anche la perdita di benefici. Tra le diverse scadenze e adempimenti, l’INAIL segnala l’importante appuntamento entro il 31 gennaio per iscriversi o rinnovare l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Si tratta della polizza che tutela il lavoro di chiunque si occupi in maniera abituale, esclusiva e a titolo gratuito dell’ambiente domestico.

La nostra casa, quando ci si occupa dei lavori domestici, può diventare un luogo pieno di insidie per la salute e per la propria integrità. I rischi sono spesso legati all’utilizzo di sostanze chimiche, oggetti taglienti, di gas, fuoco ed elettricità, nonché a cadute e a sforzi fisici intensi. Coloro che si dedicano al lavoro domestico pertanto rappresentano una categoria di lavoratori particolarmente esposta a situazioni rischiose che il legislatore tutela mediante l’assicurazione INAIL.

Ecco perché alle casalinghe conviene non dimenticare questa scadenza

Gli incidenti domestici sono davvero numerosi e talvolta possono causare alla vittima un’invalidità permanente, rappresentando un problema di grande interesse per la sanità pubblica. Le conseguenze economiche possono portare a gravi oneri per l’intera famiglia e anche per il Servizio Sanitario Nazionale. Per i suoi assicurati, in caso d’infortunio l’INAIL riconosce una rendita diretta da un minimo di 119,23 euro fino ad un massimo di 1.454,08 euro. La rendita non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche, pertanto il grado d’invalidità riconosciuto non sarà soggetto a variazione.

L’INAIL inoltre contempla anche l’ipotesi in cui a seguito dell’infortunio derivi la morte dell’assicurato/assicurata. In questo caso, l’INAIL corrisponderà una rendita a ciascuno dei superstiti aventi diritto, calcolata con le stesse percentuali previste per gli infortuni sul lavoro. Ecco perché alle casalinghe conviene pagare il premio annuale dell’assicurazione casalinghe/casalinghi di appena 24 euro tutelando sé stessi ed eventuali superstiti.

Come si paga il premio

Sono obbligati ad iscriversi all’assicurazione tutti coloro che si occupano in maniera esclusiva, abituale e gratuita della cura dell’ambiente domestico e dei suoi componenti. L’età richiesta per l’iscrizione è ricompresa tra i 18 e i 67 anni e il versamento è di soli 24 euro all’anno. Le persone già iscritte entro la fine di ogni anno ricevono dall’INAIL una lettera con l’avviso di pagamento PagoPA. Questo già contiene i dati anagrafici e l’importo da versare entro il 31 gennaio.

Coloro che invece devono iscriversi dovranno collegarsi sul sito dell’INAIL e accedere ai Servizi online tramite SPID, CIE o CNS. Una volta effettuata l’iscrizione, dovranno attendere la mail di conferma con l’avviso di pagamento PagoPA contenente il codice IUV, necessario per effettuare il pagamento. Quest’ultimo potrà eseguirsi online sul sito dell’INAIL, Poste Italiane o della propria banca. Nonché presso gli uffici postali, in banca o presso le ricevitorie, tabaccai o supermercati abilitati. La copertura sarà attiva dal giorno successivo al pagamento.