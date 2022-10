Quando si pronuncia la parola “lasagne”, in Italia e all’estero, tutti immaginano una teglia fumante con pasta, ragù e besciamella. È proprio la besciamella a dare cremosità al piatto, ma anche senza quest’ultima possiamo preparare lasagne ricche e filanti.

Basta solo una verdura di stagione per questa lasagna filante senza besciamella

La stagione autunnale ci regala verdure gustose e ricche dal punto di vista nutrizionale come ad esempio la zucca. Quest’ultima, sebbene sia comunemente considerata un ortaggio, in realtà è un frutto dal punto di vista botanico perché si sviluppa dal fiore e contiene i semi della pianta.

A cosa farebbe bene

Chi segue la dieta del gruppo sanguigno sicuramente saprà che la zucca è consigliata per le persone del gruppo A e 0. A prescindere dalla dieta che seguiamo, la zucca è ricca di antiossidanti e soprattutto di vitamine (A, C ed E). Sarebbe un toccasana per il sistema immunitario in vista dei tipici malanni di stagione. Se non dovesse bastare a tener lontani raffreddore e mal di gola, un booster per le difese immunitarie sarebbe sicuramente il Cocktail del Drago.

La lasagna autunnale di zucca e speck

Non ci resta che scoprire la ricetta di una lasagna autunnale carica di sapore ma senza besciamella.

Ingredienti:

500 g di zucca;

mezza cipolla bionda;

100 g di cubetti o fiammiferi di speck;

olio EVO;

100 g di panna da cucina;

6 cucchiai di Parmigiano grattugiato;

10 g di burro.

Come cucinarla con la pasta

Vediamo per prima cosa come preparare la zucca per una ricetta di pasta. Tagliamo la zucca a fette o a spicchi. Avvolgiamola nella carta stagnola e mettiamola in forno per 45 minuti a 200°. Togliamo la zucca dal forno e con un cucchiaio dividiamo la polpa dalla buccia. Mettiamola in una padella antiaderente con metà cipolla bionda sminuzzata ed un filo di olio. Lasciamo rosolare qualche minuto e trasferiamo in una ciotola. Ora con il mixer ad immersione riduciamo in purea. Aggiungiamo 2 cucchiai di Parmigiano e 100 ml di panna da cucina. Mescoliamo con un cucchiaio. A questo punto potremmo anche realizzare una vellutata di zucca aggiungendo 100 ml di latte e mettendo sul fuoco per un quarto d’ora.

La ricetta della nonna della lasagna di zucca

Noi però dobbiamo proseguire per realizzare la nostra lasagna autunnale. Mettiamo, quindi, a rosolare in una padella antiaderente i fiammiferi di speck o i dadini. Qualche minuto in padella e saranno perfetti. Proseguiamo sbollentando i fogli di pasta all’uovo in acqua salata. Scoliamo e disponiamo sul fondo della pirofila i quadretti di sfoglia. Spalmiamo tre cucchiai del composto di zucca e spargiamo un cucchiaio di fiammiferi di speck. Facciamo cadere a neve un cucchiaio di Parmigiano e ripetiamo con un altro strato fino alla fine degli ingredienti. Terminati gli strati, disponiamo qua e là dei fiocchetti di burro e un altro cucchiaio di Parmigiano. Inforniamo per 20 minuti a 180°.

Il successo è garantito con questa lasagna e basta solo una verdura di stagione e qualche fiammifero di speck come ripieno.

