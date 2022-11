Prima li odiavano ma cucinati in modo speciale, i nostri bambini non mangerebbero altro che broccoli

I broccoli occupano sicuramente il primo posto del podio delle verdure più odiate dai bambini. Quando si portano in tavola le verdi cimette non c’è un bambino che non respinga il piatto al mittente. È un vero peccato perché sono una verdura di stagione e ci può fare risparmiare qualche euro sulla spesa alimentare. Inoltre i broccoli sono un alimento dalle innumerevoli virtù nutrizionali e sarebbe importante integrarli nella dieta fin da piccoli. Ecco perché con la ricetta giusta si può conquistare i palati anche più difficili.

Prima li odiavano ma cucinati in modo speciale, i broccoli diventeranno il piatto preferito dei nostri bambini

In realtà ci sarebbe una ragione scientifica che spiegherebbe perché i broccoli siano tanto odiati dai bambini. Una recente ricerca dell’agenzia scientifica australiana Csiro ha dimostrato come il disgusto provato dai piccini sia dovuto all’interazione fra i batteri presenti nella saliva e i composti odorosi dei broccoli e delle crucifere in genere. Alcuni composti sulfurei volatili presenti nel nostro cavo orale provocherebbero un sapore davvero disgustoso. Tutta colpa del microbioma quindi? Probabilmente sì. La composizione della saliva sarebbe poi la medesima nei genitori. Al contrario dei figli però, i genitori con il tempo avrebbero imparato ad apprezzate il gusto dei broccoli. Per raggiungere tale risultato ci vuole quindi tempo e una certa maturità dei gusti unita alla consapevolezza che i broccoli fanno bene. Una corretta educazione alimentare sarebbe quindi ottimale per fare abituare fin da piccoli il palato a tutti i sapori, compresi i broccoli.

A cosa fanno bene i broccoli

I bambini prima li odiavano ma cucinati in modo speciale, i broccoli sono un vero toccasana perché contengono molti minerali fra cui potassio, ferro, calcio e fosforo. Anche l’apporto di vitamine fra cui la C lo rende un ottimo cibo antiage. Grazie ad alcune sostanze contenute come il sulforafano sarebbero in grado di contrastare l’insorgenza di alcuni tipi di tumori come quello al seno o ai polmoni. I broccoli sono inoltre considerati un’arma per combattere l’asma e il temuto Helicopter Bacter, responsabile di ulcere e gastriti.

La ricetta per farli mangiare ai bambini

Questa ricetta prevede delle frittate ai broccoli a forma di dinosauro che i nostri piccoli adoreranno. Talvolta basta riproporre una verdura non proprio amata dai più piccoli in modo originale e subito la ameranno. È il caso ad esempio della zucca che diventa irresistibile preparata come lasagna di zucca.

Ingredienti:

un mazzo di broccoli di circa 500 grammi;

3 cucchiai di parmigiano;

mezzo cucchiaino di sale

3 uova;

50 grammi di scamorza a dadini;

50 grammi di prosciutto cotto Praga.

La frittata di broccoli e prosciutto Praga

Facciamo bollire i broccoli in acqua salata. Scoliamo e schiacciamoli con una forchetta raggiungendo la consistenza di una purea. Tagliamo le fette di prosciutto Praga molto finemente. A parte, in una terrina, sbattiamo le uova con il sale e il parmigiano. Aggiungiamo il prosciutto, la purea di broccoli e la scamorza. Nel frattempo mettiamo un foglio di carta forno su una teglia e versiamo l’impasto sulla teglia. In forno per 30 minuti a 180°. Togliamo la teglia e con una formina per biscotti a forma di dinosauro ritagliamo delle formine dalla frittata. Serviamo i dinosauri di broccoli ancora caldi e filanti. Sicuramente prima li odiavano ma cucinati così, i nostri bambini non mangerebbero altro che broccoli.