Molti ancora dovranno organizzare le proprie ferie, perché hanno scelto di andare in vacanza a settembre, quando i prezzi saranno più bassi. Effettivamente, superando la stagione alta di agosto, caratterizzata anche dal caos, è più facile trovare sistemazioni con un ottimo rapporto qualità-prezzo. In più, girare tra le località più famose sarà meno stressante, visto il minor afflusso di turisti. Un mese ideale anche per godere del mare e rilassarsi prima del rientro a lavoro. Le offerte sono diverse e accontentano un po’ tutti i gusti, sia che vogliamo rimanere tra i confini italiani, sia se vogliamo andare all’estero.

Vacanze in spiaggia

Ci sono luoghi presi di mira tra luglio e agosto, perché particolarmente belle e affascinanti e soprattutto perché sono vicino a un mare da sogno. Senza spendere una fortuna, potremmo trovare diverse proposte di viaggio, all inclusive in albergo, bed and breakfast con colazione oppure case vacanza vicino la spiaggia.

Nelle isole Canarie, Lanzarote è famosa per il suo splendido clima caldo, per le bellissime spiagge e per i panorami fantastici da ammirare. I costi per una vacanza a settembre sono davvero convenienti e più bassi rispetto al periodo di ferragosto. Sono diverse le strutture da poter scegliere, da incredibili resort a confortevoli appartamenti a ridosso sul mare. Troveremo il clima ideale per fare un bagno rigenerante al mare, ma anche per visitare quest’affascinante località, terra di vulcani.

Le isole da sogno dove andare al mare a settembre senza spendere troppo

Rimarremo incantati dal mare di un’altra isola, ovvero Gran Canaria, a poche ore di volo dall’Italia. Tra Nord e Sud si suddividono spiagge con sabbia chiara e punti più rocciosi, il mare è sempre limpido e spettacolare. Lungo il litorale sono diversi i lidi attrezzati che offrono vari servizi, sdraio e ombrelloni, dove magari sorseggiare un fresco cocktail.

Uno scenario incantevole e variegato tutto da scoprire, dove poter alternare giornate immersi nella Natura e visite culturali nelle principali città. Imperdibile il tour a Las Palmas, la capitale, realizzata in pieno stile coloniale, oppure a Puerto de Mogan, un borgo definito “la piccola Venezia”.

Mare cristallino

Avremo l’imbarazzo della scelta se organizziamo le vacanze alle Azzorre, un arcipelago vulcanico nell’Atlantico, composto da 9 isole. Ognuna è diversa dall’altra per conformazione, ma tutte sono caratterizzate da una ricca vegetazione e dal mare da favola. Alcune hanno più spiagge e locali notturni, mentre altre sono più tranquille e adatte a rilassarsi, come Graciosa.

Ma se non abbiamo intenzione di varcare i confini, non dovremo rinunciare alle isole da sogno dove andare al mare a settembre. Potremmo, quindi, optare per l’isola d’Elba, nell’arcipelago toscano, dove troveremo un clima fantastico, tra i 16 e i 18 gradi. Gli appassionati di subacquea potranno organizzare incredibili immersioni per ammirare i tesori nascosti. Facciamo un bagno al mare in qualche spiaggia dell’isola, poi dedichiamo del tempo per scoprire storia, cibo e maestosi paesaggi.

