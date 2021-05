Quest’anno più che mai c’è tanta voglia di andare in vacanza. Se il 2020 è stato un anno di chiusura totale, dove i viaggi erano un ricordo lontano, adesso grazie alla campagna di vaccini, si comincia ad aprire uno spiraglio. Secondo i dati ISTAT, l’anno passato, le vacanze degli italiani hanno subito un calo di più del 40%. Tutte le attività ricettive si aspettano adesso una forte ripresa, anche se cambiano un po’ le modalità. Le tendenze ed esigenze cambiano traiettoria, si prediligono mete più isolate, a contatto con la natura.

Tra le destinazioni più ambite la Toscana rientra nelle principali scelte, perché offre una vastità di cose da vedere e paesaggi mozzafiato. Città d’arte, castelli, mare, montagna, insomma un luogo tutto da scoprire.

Infatti la migliore vacanza estiva è tra i borghi più belli della Toscana immersi nel verde tra colline incantate, cantine e casali.

Le colline e le cantine del Chianti

Un territorio pieno di fascino, tra chiese rurali e colline romantiche, si estendono lunghi filari di vite, rinomati per il famoso vino del Chianti classico. In questo luogo si può percorrere la strada “Chiantigiana” tra boschi e paesi medievali affascinanti, gustando un ottimo tagliere di salumi e un bicchiere di vino. Si possono fare visite guidate in varie cantine e frantoi antichi, per cogliere tutte le tradizioni che si sonno susseguite nei secoli. Sarà possibile anche pernottare nelle tenute agricole per vivere in pieno un’esperienza meravigliosa.

Montepulciano

In provincia di Siena si trova Montepulciano, famosa per l’omonimo vino. Sarà interessante visitare il borgo molto suggestivo, le bellissime piccole e vecchie cantine del posto. Dopo una degustazione non deve mancare la visita al castello Banfi a Poggi, dove ammirare tutto il paesaggio Toscano. Tra Siena e Firenze si trovano i più bei borghi medievali da lasciare senza fiato, ricchi di storia e fascino dove contemplare castelli, torri e cinte murarie. Mentre si percorreranno i vari itinerari si potrà soggiornare in vecchi casali o ammirarli lungo il percorso.

