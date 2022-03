Quando abbiamo ospiti a cena dobbiamo cercare di sorprenderli con ricette uniche e che colpiscano. Quindi, dobbiamo studiarci qualche primo e secondo d’impatto, ma non dimentichiamo che spesso la prima impressione è quella che conta: e a cena, la prima impressione è l’aperitivo.

Oggi andiamo alla scoperta di una rapidissima ricetta che in pochissimo tempo ci permette di preparare un grande aperitivo. Le protagoniste di questa ricetta sono le incredibili tartine con un ingrediente segreto, che conosceremo tra poco.

Ingredienti

Oggi cuciniamo delle semplici tartine con formaggio e salame piccante, a cui aggiungeremo un po’ di indivia. Quest’ingrediente forse troppo sottovalutato, darà ricchezza a questo piatto, bilanciando salame e formaggio.

Per preparare 8 tartine avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

8 fette di pane;

2 indivie;

2 spicchi d’aglio;

12 fette sottili di salame piccante (o la stessa quantità di ‘nduja);

80 g di toma piemontese o lucana;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe.

L’obiettivo di queste tartine è dunque completare il gusto dell’indivia con il salame piccante e la toma. Possiamo provare a variare con gli ingredienti: ad esempio, sostituire il salame con la ‘nduja calabrese oppure con il chorizo spagnolo. Sperimentiamo anche con i formaggi, per ottenere il gusto che ci piace di più.

Le incredibili tartine con un ingrediente segreto per un aperitivo coi fiocchi che i commensali adoreranno

La preparazione è ovviamente molto semplice: come prima cosa prendiamo l’indivia e rimuoviamone la base. Se le foglie più esterne sono danneggiate, togliamo anche quelle.

Affettiamo l’indivia a fette sottili e condiamola 1 spicchio d’aglio tritato, 1 cucchiaio d’olio, sale e pepe. Nel frattempo, preriscaldiamo il forno sulla modalità grill.

Ora tagliamo le fette di salame piccante a metà e il formaggio a scaglie. Mettiamo le fette di salame e il pane uno accanto all’altro su una teglia e tostiamo per 5 minuti, poi togliamo dal forno.

Strofiniamo il pane con lo spicchio d’aglio rimanente e irroriamo con l’olio d’oliva.

Ora condiamo la tartina: mettiamo il salame sulla fetta di pane e poi il formaggio. Mettiamo le tartine in grill per qualche minuto per far sciogliere un po’ il formaggio. Aggiungiamo il pepe e l’indivia a fettine. Impiattiamo e serviamo, il nostro sorprendente aperitivo è pronto.

