La colazione è il primo pasto del mattino. Svolgerebbe una funzione molto importante, perché avrebbe il compito di fornire l’energia necessaria per affrontare con più forza la giornata. Saltare questo pasto potrebbe essere sbagliato. Ma anche una colazione troppo pesante non sarebbe salutare.

Non esiste una colazione perfetta, ma è importante scegliere degli alimenti sani e nutrienti che non appesantiscano. Gli italiani preferiscono di gran lunga mangiare al mattino dei prodotti dolci.

Ad esempio, possiamo scegliere di preparare delle fette biscottate, bere un succo di frutta o optare per un dolce fatto in casa.

Facilissimo preparare cappuccino e caffè cremosi come quelli del bar utilizzando questi semplici trucchetti se non abbiamo la macchinetta

Al mattino sono due le bevande che molti italiani assumono con regolarità. Parliamo del cappuccino e del caffè.

Pensiamo ad un cappuccino caldo e cremoso, molto amato in Italia e in tutto il Mondo. Un equilibrio perfetto tra latte e caffè, arricchito dal latte montato a crema. Il caffè, invece, è un’abitudine irrinunciabile. La caffeina fornisce energia e ci fa sentire meno stanchi.

Molti pensano che preparare il cappuccino e il caffè come al bar non sia possibile senza gli strumenti giusti (macchina del caffè, montalatte manuale o elettrico). Ma, in realtà, nelle prossime righe vedremo che non è affatto così.

Per preparare la caratteristica schiuma densa e cremosa del cappuccino dobbiamo solamente scaldare il latte e montarlo con delle semplicissime fruste. Quelle che servono per la preparazione dei dolci. In alternativa, possiamo anche utilizzare il frullatore ad immersione. Per una schiuma perfetta, consigliamo di usare il latte intero.

Preparare il caffè come se fossimo al bar

È anche possibile preparare in casa un caffè cremoso come quello del bar. Anche in questo caso i passaggi sono semplicissimi. Dopo aver inserito acqua e polvere di caffè all’interno della moka, accendiamo il fuoco.

Appena il caffè inizia a salire, prendiamo la caffettiera e versiamo le prime gocce in un bicchiere contenente alcuni cucchiaini di zucchero.

Riponiamo la moka sul fornello. Ora non ci resta che girare per bene il composto fino ad ottenere una crema densa ed invitante. Uniamo un cucchiaino di questa crema in ogni tazza di caffè.

Il risultato sarà davvero eccezionale. Quindi, con questi semplici trucchetti sarà facilissimo preparare cappuccino e caffè cremosi in casa se non abbiamo degli strumenti professionali.

