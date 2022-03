Molte volte, nonostante molti preferiscano stare a dieta e non esagerare, si desidera portare in tavola qualcosa di gustoso e pesante. Una volta ogni tanto è necessario appagare questo desiderio perché le eccezioni sono anche delle parti integranti dei regimi dimagranti e permettono di avere la costanza per andare avanti. Quindi oggi consigliamo un primo piatto toscano: questa pasta goduriosa e golosissima è una gioia per le nostre papille gustative. Scopriamo insieme come portare in tavola delle deliziose penne alla buttera.

Gli ingredienti necessari

1 peperoncino, preferibilmente fresco (facoltativo);

1 spicchio di aglio;

10 olive nere;

160 grammi di pasta corta, preferibilmente rigatoni;

160 grammi di polpa di pomodoro;

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva;

2 cucchiai di pecorino toscano o sardo;

due salsicce, preferibilmente di cinghiale (o di maiale);

mezza cipolla bianca.

Questa pasta goduriosa e golosissima è una gioia per il palato ed è perfetta per portare la felicità in famiglia

Per prima cosa è necessario preparare il soffritto. Pelare quindi la cipolla, lavarla sotto l’acqua corrente e poi tritarla il più finemente possibile. Prendere lo spicchio di aglio, rimuovere la pelle e l’anima interna per renderlo più digeribile. Tagliare anche quest’ultimo a listarelle fini oppure utilizzarlo all’interno di uno spremiaglio. Prendere una padella e cospargerla con un goccio di olio. È meglio non esagerare, dato che uno dei prossimi ingredienti da cucinare è la salsiccia, notoriamente grassa.

Quando questo comincia a riscaldarsi, abbassare la fiamma e mettere questi due ingredienti a imbiondire. Nel frattempo, rimuovere la pelle delle salsicce e sminuzzarle grossolanamente con il coltello o con le mani. Tagliare poi a pezzetti il peperoncino. Se non si ha la possibilità di averlo fresco, va bene anche quello in polvere. Unire gli ingredienti e mescolare bene. Tagliare poi anche le olive a rondelle e unirle al composto, continuando a rimestare.

Quando il tutto sembra ben cotto, aprire la passata di pomodoro. Nel frattempo mettere a bollire l’acqua per la pasta e salarla quando cominciano a crearsi delle bollicine. Buttare poi i rigatoni dentro la pentola e attendere il tempo di cottura. Noi consigliamo di lasciarli al dente per poi completare la cottura direttamente all’interno del sugo. Quindi, è meglio scolarli due o tre minuti prima rispetto al tempo indicato sulla confezione.

Il tocco finale

Nel tempo dedicato all’attesa, è necessario grattugiare un’abbondante quantità di pecorino e metterla da parte. Completare la cottura della pasta nel sugo e infine mantecare con il formaggio. Per svolgere al meglio questo processo è meglio seguire questo trucco che generalmente si utilizza nella preparazione dei risotti. Se si desiderasse invece scoprire un piatto più leggero, sempre della tradizione toscana, consigliamo di dare un’occhiata al bordatino alla livornese.

