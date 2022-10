3 piante da fiore resistenti anche in autunno per giardini e balconi colorati

In autunno per dare un tocco di colore a balconi, terrazzi o giardini potremmo scegliere di coltivare alcune belle piante. Tra tante ci sono le Nerine appartenenti alla famiglia delle Amaryllidaceae. Ne esistono varie specie. Abbiamo le Nerine bowdenii, humilis, sarniensis. In generale gli steli possono raggiungere anche i 30 o 50 cm d’altezza. I fiori vanno dal bianco al rosa e anche rosso. Spuntano in un grappolo di 5 o 6 e hanno un aspetto nastriforme. Queste piante sono eleganti e se ci avviciniamo sentiremo anche un lieve profumo.

Come coltivare le Nerine

Le Nerine si coltivano bene in piena terra in giardino. I bulbi vanno interrati solitamente in primavera in modo da vedere la fioritura in autunno. Se acquistiamo la pianta con i fiori possiamo sistemarla in vaso o nel giardino. Qui può formare aiuole o bordure che ondeggiano al vento. Il terreno dovrebbe avere una componente sabbiosa e dell’argilla espansa. Le Nerine, infatti, soffrono i ristagni d’acqua. Si innaffiano raramente ma bisogna tenere umido il terreno. Sebbene resistano all’autunno regalando colore e profumo a balconi e giardino, temono il freddo e temperature sotto i 9 gradi. Crescono bene, quindi, in zone temperate lungo le coste o al Sud.

Una pianta con bellissimi fiori

Una varietà di ortensie prende il nome di Hydrangea Quercifolia, poiché le foglie ricordano quelle della quercia. Tra i vari tipi le più appariscenti sono la Snow flake e l’Amethyst. In genere queste ortensie raggiungono un’altezza superiore al metro e si coltivano bene in giardino ma anche in vasi grandi.

Il terreno adatto è quello per acidofile e l’irrigazione dovrebbe essere costante se tenuta sul balcone in vaso, mentre in giardino sarà più frequente in estate e più rada nelle stagioni fredde. Teme i ristagni d’acqua.

L’Hydrangea Quercifolia resiste sia al caldo che al freddo. Il colore della Snow flake è bianco e dell’Amethyst rosso. La fioritura va di solito da agosto fino all’inizio dell’autunno. Caduti i fiori resta lo spettacolare colore delle foglie. Queste passano dal verde al rosso.

3 piante da fiore resistenti anche in autunno per giardini e balconi colorati

Nel caso si abbia poco tempo da dedicare al giardinaggio c’è una pianta che ha bisogno di pochissime cure. Parliamo della Tradescantia, resistente a varie temperature. Questa pianta è nota come erba miseria, ma al contrario del nome è ricca di bellezza. Le foglie sono ovali e lanceolate dalle strisce verdi o viola. Se coltivata all’ombra prendono un colore uniforme.

La Tradescantia può star bene all’esterno ma anche all’interno della casa, magari in vasi appesi facendo ricadere le foglie. I fiori sono piccoli e violacei. Andrebbe coltivata dove c’è luce ma non sotto il sole diretto. Scegliamo un terriccio drenante e irrighiamola due volte a settimana in estate e una ogni 7 giorni in inverno. L’importante è che il terreno sia umido e senza ristagni. Per queste 3 piante da fiore resistenti e colorate potremmo preparare dei vasi decorati da noi.

