Per la maggior parte di noi non c’è incubo peggiore che smarrire il cellulare, che ormai è assolutamente indispensabile per la nostra vita quotidiana. Ritrovare un telefono perduto spesso è possibile se ci siamo premurati in anticipo di attivare un’app che traccia il nostro device. Ma molti di noi non si preoccupano di attivare questa funzione, che comunque richiede l’uso del GPS.

Ma niente paura, perché c’è un’alternativa per avere buone possibilità di ritrovare subito il nostro cellulare, e senza utilizzare il GPS, né alcuna app particolare. Vediamo di che cosa si tratta.

Basta andare nelle impostazioni del blocco schermo

Il metodo per avere ottime chance di ritrovare subito il nostro cellulare è molto semplice: si tratta di impostare il nostro blocco schermo in modo che contenga dei contatti utili per rintracciare il proprietario del telefono. Sul blocco schermo dovremo quindi scrivere il numero di telefono di una persona fidata.

Se qualcuno troverà il nostro cellulare, chiamerà quel numero, e in questo modo scopriremo dove si trova il nostro telefono. Ma vediamo come fare per modificare le informazioni di blocco schermo.

Troviamo il telefono perso attivando questa funzione sul blocco schermo senza GPS

Impostiamo sul nostro blocco schermo quello che viene chiamato ‘numero ICE’, cioè ‘numero in caso di emergenza’. Il numero in caso di emergenza non soltanto può tornare utile in caso di emergenza sanitaria, ma è anche indispensabile in caso di smarrimento del telefono. Può essere il numero del nostro partner, di un genitore, di un amico o dell’ufficio. Per farlo, andiamo sulle impostazioni. Selezioniamo poi le impostazioni schermo, e poi le impostazioni per il blocco schermo.

A questo punto dovrebbe comparire un’opzione per inserire una ‘firma blocco schermo’. Qui inseriremo il numero che vogliamo venga contattato in caso di smarrimento del telefono. Possiamo anche inserire un indirizzo mail, un nome per trovarci su Facebook, o anche un’offerta di ricompensa per chi dovesse ritrovare il telefono smarrito.

Non serve scaricare app o avere il GPS acceso

Troviamo il telefono perso attivando una semplice funzione sul blocco schermo. Questo metodo ha il vantaggio che non occorre scaricare alcuna app o avere il GPS acceso. Ovviamente si affida però alla buona volontà chi dovesse ritrovarlo. Se vogliamo un tracciamento accurato del nostro dispositivo, dovremo invece scaricare delle app apposite, che richiedono l’uso del GPS, per poter tracciare la posizione del telefono con molta precisione. In ogni caso, ricordiamoci di impostare sempre un blocco schermo, per impedire che i malintenzionati possano accedere al nostro device.

