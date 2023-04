Le giacche colorate di Elly Schlein spopolano nella primavera 2023. Molti copiano il suo look

Salita alla ribalta della politica italiana contro tutti i pronostici, la nuova segretaria del Partito Democratico stupisce con i suoi look che confondono gli avversari. Le sue giacche e il modo in cui le abbina nascondono segreti dettati dagli stilisti più famosi. Scopriamoli insieme.

È arrivata alle prime pagine dei giornali per il suo nuovo ruolo di leader della sinistra, statunitense naturalizzata svizzera anche per questo il look di Elly Schlein è da studiare attentamente. Sta già conquistando il pubblico e i capi si trovano nelle migliori passerelle. Le giacche apparentemente sartoriali sono di 2 taglie più grandi e sono molto colorate. Molti le criticano ma riprendono le linee Prada che vediamo nelle sfilate milanesi. Le taglie in più sono un richiamo agli anni Ottanta con le spalline che squadrano la figura. I blazer hanno le stesse caratteristiche.

Il look fatto di camicie a tinta unita o con le fantasie, o addirittura in denim, quando di tinte accese ha richiami precisi all’alta moda. Sono del tutto simili a quelle proposte da Prada e il pubblico le apprezza perché possono accompagnare facilmente i comodi jeans. Il nuovo segretario quindi sembra avere un occhio attento a quelli che sono i dettami della moda per questa stagione.

Temi anni Settanta

Le giacche colorate di Elly Schlein spopoleranno anche con i modelli estivi. Oggi nei giorni più freddi e con i cambi di temperatura possono essere abbinati ai parka ma anche in estate quest’accoppiata darà risultati. Quando la sera la temperatura scende, avere una T-shirt con sopra una giacca colorata di cotone e un parka estivo potrebbe aiutarci a rimanere coperti con un look moderno e sbarazzino.

Le caratteristiche di questi outfit che stanno conquistano i giovani e i meno giovani sono ben chiare. Sono comodi e ottimali quando si viaggia spesso, si pensa a ciò che serve, al minimo indispensabile, senza eccessi. Si riprende il concetto unisex degli anni Settanta che si lega a comodità e agli armadi intercambiabili. Il concetto di risparmio non è mai sottovalutato. E, infine, la totale assenza di tratti distintivi. Questo look non da’ spazio alla civetteria e va dritto all’essenziale, un messaggio che i giovani fluidi stanno raccogliendo con forza.

Le giacche colorate di Elly Schlein anche d’estate

Ospite a Stasera c’è Cattelan la Schlein si è presentata con un filo di trucco, una delle sue giacche più eleganti da tailleur, sempre qualche taglia in più e abbinamento con gli immancabili jeans. Sotto la giacca una camicetta a fantasia e nessuna cinta a reggere i pantaloni.

Parla delle sue passioni dai videogiochi alla musica e al piano davanti a Cattelan accenna Imagine di John Lennon. Il collegamento viene spontaneo anche per quanto riguarda il look. L’ex Beatles vestiva con completi dalle spalle larghe che ora torneranno di moda grazie al nuovo segretario, pronto a cambiare le regole della moda oltre che della politica. Sarà un’estate all’insegna dei dibattiti e del colore. Le giacche stanno già andando a ruba e i giovani continueranno a seguire la Schlein oltre che per sentirla parlare anche per capire l’evoluzione delle sue scelte in fatto di moda. Ci attendono grandi novità.