Quanti chili si perdono con la dieta del digiuno intermittente? Star come Jennifer Aniston e Gisele Bünchen la seguono. E tu ci hai mai pensato?

Dopo Pasquetta e con i ponti come quello del 25 aprile ci si lascia andare con il cibo. Salvo poi pentirci una volta saliti sulla bilancia. E ricorrere a diete, spesso fai da te, per buttare giù il nostro peso in vista della prova costume. Tra queste, ci sono delle star che seguono la dieta del digiuno intermittente. Ed ecco come funziona.

Siete già saliti sulla bilancia in vista della fatidica prova costume che incombe? Il peso ha dimostrato che avete pagato a caro prezzo le scofanate di cibo di Pasqua, Pasquetta e fine settimana lunghi? Guardate con fastidio il calendario e la data della partenza per il mare che non vi sembra poi così lontana?

Se avete risposto di sì a tutte e tre le domande, allora, non solo Houston, ma anche noi abbiamo un problema. Che potrebbe farci vivere male, con noi stessi e con gli altri, questi giorni primaverili. Prima di buttarci giù, vi siete pesati nel momento giusto della giornata? Perché uno degli errori che si fanno è quello di farlo alla sera.

Ricordiamoci che l’attività fisica è sempre fondamentale per una vita sana. Anche solo camminando

Se il peso non vi tradisce, ricordatevi che lo sport, da questo punto di vista, aiuta tantissimo. Anche perché la scienza, di recente, ha scoperto che non servono più 10.000 passi per dimagrire. Purché si esca ad un’ora precisa del giorno. Non un minuto dopo.

Se non siete degli sportivi, anche dilettanti, allora potreste ricorrere alle famose diete fai da te. Che tanti seguono ascoltando consigli in rete o da amici e amiche. E allora vale la pena porsi una domanda. Ovvero, quanti chili si perdono con la dieta del digiuno intermittente?

Ecco come funziona la dieta del digiuno intermittente. Ne avevi mai sentito parlare?

Probabilmente, avrete sentito parlare di questa particolare dieta. Che prevede un digiuno, ma solo intermittente. Come funziona nello specifico? Ci sono vari modelli. In uno si evita di mangiare per 12 ore e lo si fa solo in quelle rimanenti.

Esiste la versione 5:2. Ovvero, si dovrebbe mangiare normalmente per cinque giorni e negli ultimi due le calorie non dovrebbero superare quota 500 o 600 al giorno. C’è anche il metodo 16:8. In questo caso, per 16 ore non si tocca cibo, mentre si concentra l’alimentazione nelle restanti 8 ore, dove si fanno colazione, pranzo e cena.

Quanti chili si perdono con la dieta del digiuno intermittente? Ecco il responso

C’è quello che prevede un digiuno di 24 ore, una volta alla settimana e, infine, il digiuno a giorni alterni. In questi casi, per 3 giorni alla settimana si bevono solo acqua e bevande con sali minerali. Niente cibo solido. Quanto si perde di peso, dipende molto dal soggetto. Ci sono testimonianze che parlano di un 8% del peso e altre che hanno raggiunto il 16%. Con l’attività fisica, un soggetto sano e normopeso potrebbe perdere, in una settimana, 1 kg.

Val la pena ribadire che prima di iniziare una qualsivoglia forma di dieta o di digiuno bisogna consultare il proprio medico di fiducia. Quanto alle star, Jennifer Aniston, in una intervista ad una rivista britannica, aveva confidato di fare il digiuno intermittente 16:8. La modella Gisele Bünchen, invece, ha scritto, nel suo libro Lessons, di seguire la versione 5:2.