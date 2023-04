Come vestirsi per snellire i fianchi e nascondere i rotolini: ecco il capo del momento per assottigliare la figura

Ti preoccupano i rotolini e qualche chiletto di troppo accumulato durante l’inverno? Per l’arrivo della primavera non sai cosa metterti per sembrare più magra? Ecco la soluzione ai tuoi problemi, vediamo come snellire la figura ed essere alla moda!

È tempo di cambio di stagione, via i cappotti ingombranti e benvenute alle giacche leggere! Ma se finora i capi invernali ti aiutavano a mascherare qualche rotolino di troppo, ora non c’è scampo. Con l’abbigliamento più leggero non è facile trovare cosa ti stia bene e che ti faccia sentire a tuo agio. Ma ecco il capo per te, direttamente dagli anni ’90 fa il suo ritorno la famosissima salopette!

Come vestirsi per snellire i fianchi e nascondere i rotolini valorizzando le curve

Proprio come il jeans, questo capo nasce come divisa da lavoro, comoda e versatile. Ma non pensare alle maxi salopette in denim di una volta, oggi la moda ne ha sfornate di tutti i tipi. Se la classica della Levis’s non fa per te, perché non optare per la versione ruggine? Bellissima abbinata ad una semplice t-shirt bianca e a un paio di sneakers. Altrimenti prova quella di Maria De La Orden con la sua stampa particolare e il modello più stretto in vita. È stupenda con un paio di Mary Jane o con dei sandali con tacco sui toni del bianco. Questo modello è perfetto perché assottiglia il punto vita ma rimane morbido sui fianchi. Volendo puoi utilizzarla con un blazer sopra per andare in ufficio o ad una cerimonia con una mini bag. Ci sono tanti nuovi modelli, come le minibag gioiello, che impreziosiscono ogni outfit.

Come indossare la salopette, 3 modelli per ogni fisico

Se hai i fianchi più pronunciati rispetto alle spalle, scegline uno con la vestibilità più rilassata. Opta per i pantaloni leggermente flare e non portare mai la salopette slacciata. Così il focus sarà sui fianchi e non sulla pancia, per non parlare del lato B che sembrerà spettacolare. I pantaloni dal taglio flare sono uno dei modelli migliori per valorizzare le forme. Se devi nascondere i rotolini, scegli un modello a vita alta e abbinaci una maglia over. La pancia si appiattirà e i rotolini verranno nascosti dal modello della t shirt. Per finire, hai il busto prorompente e un po’ di pancetta? Vai con il modello ad “A”, più stretto nella parte superiore e più largo in quella inferiore. Così bilancerai la figura, slanciandola e facendola sembrare più snella. Ecco, quindi, come vestirsi per snellire i fianchi e nascondere i rotolini seguendo la moda. Uno dei vantaggi più grossi delle salopette è che hanno prezzi per tutte le tasche. Puoi comprarne una in cotone leggero a 20 € o investire in capi più pregiati e di lusso anche a 150 €.