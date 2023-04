I 3 migliori titoli bancari di giornata, ci cui uno col dividendo superiore al 9%

La seduta del 24 aprile ha visto i 3 migliori titoli bancari di giornata in rialzo di oltre l’1%. Inoltre, tra questi 3 titoli azionari c’è una perla che non può non essere di interesse per chi è alla ricerca di azioni che offrono dividendi dal rendimento elevato. Stiamo parlando, infatti, di un titolo il cui rendimento alla chiusura del 24 aprile è superiore al 9%. Stiamo parlando di Banca IFIS che, insieme a Credem e BPER Banca, ha guidato il rialzo del settore bancario. Andiamo, quindi, a vedere i possibili scenari per i 3 migliori titoli bancari di giornata.

Per Credem è arrivato il momento delle scelte importanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Credem (MIL:CE) ha chiuso la seduta del 24 aprile in rialzo dell’1,69% rispetto alla seduta precedente a quota 7,24 €.

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni sono arrivate a contatto con un’importantissima resistenza in area 7,28 €. Il futuro di breve termine dipenderà da cosa accadrà in corrispondenza di questo livello. Il suo superamento, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee rosse.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 6,78 €.

Le azioni BPER Banca continuano tranquillamente il loro percorso rialzista

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 24 aprile in area 2,745 €, in rialzo dell’1,44% rispetto alla seduta precedente.

Che questo titolo bancario possa dare molte soddisfazioni nel medio/lungo periodo è stato ampiamente trattato in un precedente articolo. Nel breve un ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla resistenza in area 2,82 €.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 2,486 € potrebbe dare luogo a un’inversione ribassista.

L’eccezionale dividendo continua a spingere al rialzo le quotazioni di Banca IFIS

Il titolo Banca IFIS (MIL:IF) ha chiuso la seduta del 24 aprile in rialzo dell’1,12% rispetto alla seduta precedente portandosi a 15,41 €.

L’impostazione del titolo è al rialzo e il rendimento del dividendo è superiore al 9%. Tutto bene, quindi?

Sì a patto che venga rotto la resistenza in area 16,23 €. Già in passato, infatti, questo livello ha rappresentato un ostacolo ostico che h fatto arretrare le quotazioni.

Per un’inversione di tendenza ribassista, invece, sarebbe necessaria una chiusura giornaliera inferiore a 14,84 €.