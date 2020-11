Tra le funzioni di Instagram che pochi conoscono, lo Swipe Up è quella sicuramente più interessante.

Per promuovere i propri servizi o prodotti o semplicemente portare traffico sul sito web, questa funzione è attivabile nelle stories.

Ma cosa significa Swipe Up?

Tradotto in inglese letteralmente, significa “scorrere verso l’alto” e in questo specifico caso è un gesto che viene eseguito esclusivamente nelle stories.

Questa funzione offre la possibilità di associare alla propria storia un link web esterno verso un articolo, un video YouTube, un prodotto da acquistare, ecc.

Un’altra funzione interessante di Instagram è taggare il prodotto reindirizzandolo verso una landing page esterna.

Quando un utente clicca sul tag di un prodotto in un post, potrà essere reindirizzato in una pagina dove si vedrà l’immagine, la descrizione, il costo e il link esterno, nel caso in cui si fosse intenzionati a perfezionare l’acquisto.

La stessa funzione la troviamo nelle stories quando sul post compaiono gli adesivi, chiamati anche stickers.

Come si può attivare lo Swipe Up

Come detto in precedenza, è una funzione che mette in risalto e attira l’attenzione dell’utente.

È un link che possiamo inserire solo se il nostro account ha determinate caratteristiche:

il profilo deve essere convertito in business, collegato ad una pagina Facebook business, il tutto legato ad un’attività lavorativa;

avere non meno di 10 mila followers.

Attenzione però, soltanto se si hanno i requisiti sopra citati, si potrà attivare questa funzione sulle stories.

Una volta attivata la funzione, quando si vorrà creare una nuova storia di immagini o video, comparirà vicino alle icone un simboletto a forma di catena. A quel punto basterà cliccarci su ed inserire il link di una pagina di un sito o di un prodotto.

I followers o anche gli altri utenti (se il profilo non è privato), potranno visualizzare la storia e nel video, o nella foto in basso, troveranno la dicitura “altro” o “Swipe Up” che inviterà l’utente ad effettuare l’azione (touchswipe).

L’interazione a quel punto porterà l’utente a far scorrere il dito verso l’alto per far comparire il contenuto tramite il link inserito.

Conviene abilitare l’opzione?

Tra le funzioni di Instagram che pochi conoscono, lo Swipe Up, secondo alcuni studi, è molto efficace. Attivando questa opzione, non solo si ottiene un effetto innovativo, ma è anche funzionalmente incisivo.

Si potrà monitorare l’andamento degli swipe e quanto engagement ha generato in modo da dare più visibilità all’account business di Instagram.

Approfondimento

Quanto può valere un orologio Rolex?