Come usare il telefono per pagare spiegato in maniera facile e sicura  

Pagare i propri conti con il telefono può sembrare futuristico ma, se ci si guarda intorno, ci si accorge che sta diventando sempre più comune. Il metodo è facile, sicuro e permette di accedere a delle funzionalità che né il contante né la carta di credito permettono.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa lo sanno e per questo vogliono spiegarti come usare il telefono per pagare in maniera facile e sicura.

Come funziona

Le app che oggi esaminiamo creano un collegamento diretto tra il dispositivo e il conto corrente o il bancomat. Una volta collegata la carta, in questo modo, sarà possibile pagare inserendo un codice e avvicinando il proprio telefono al terminale. Nel caso di smarrimento del cellulare, oltre al codice riportato prima, sarà possibile bloccare il telefono a distanza.

L’utilizzo del cellulare per pagare presenta dei vantaggi indiscutibili. Oltre a poter pagare nei locali quando ci si dimentica il contante, sarà, ad esempio, possibile pagare i mezzi pubblici senza usare il biglietto. Questo metodo di pagamento permetterà, inoltre, all’utente di analizzare le proprie abitudini di spesa e capire come risparmiare mensilmente.

Come pagare usando il telefono

Quindi, come usare il telefono per pagare i conti spiegato in maniera facile e sicura?

Il primo consiglio è quello di scaricare l’applicazione ufficiale del proprio cellulare. Nel caso si possedesse un Iphone, si dovrà scaricare Apple Pay, nel caso, invece, ad esempio, si avesse a disposizione un Samsung l’applicazione da scaricare sarà Samsung Pay.

Una volta scaricata e installata l’applicazione si entrerà in una schermata chiamata portafoglio. Qui si dovrà cliccare su “Aggiungi carta”. A questo punto sarà necessario scattare una foto della carta oppure, in alternativa, semplicemente digitare manualmente i dati.

Infine si dovrà confermare l’identità dell’utente entrando sul sito della banca, tramite un semplice messaggio SMS o una telefonata. Una volta fatto questo ogni qualvolta si voglia pagare attraverso il telefono basterà entrare nell’applicazione, inserire mettere il codice e avvicinare il cellulare al terminale.

Invece, nel caso di un Iphone, basterà premere due volte il tasto laterale destro e inserire il codice in modo da pagare contactless.