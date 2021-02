Avere capelli sani e forti come le star di Hollywood è un sogno per molti. Ma nella vita reale i capelli soffrono lo stress proprio come noi. Vengono legati, spostati continuamente, si formano nodi per colpa dei capi che si indossiamo. Insomma, ne vedono di tutti i colori. E anche loro meritano un po’ di coccole per tornare allo splendore di un tempo.

Invece di spendere soldi per maschere super costose che magari non fanno neanche nulla. Un’ottima soluzione è affidarsi ai prodotti naturali. E l’ingrediente naturale che per eccellenza fa molto bene alla salute è il miele. Grazie alla sua azione lenitiva, è un ingrediente che si presta bene alla creazione di un impacco. Idrata il capello e elimina dal cuoio capelluto le cellule morte.

Capelli più sani e lucenti con questa maschera nutriente e ristrutturante naturale

Per creare questa maschera per i nostri capelli serviranno 200ml di acqua fredda, 15gr di miele e 15gr di amido di mais. L’amido di mais consentirà al composto di avere una consistenza simile alle maschere in commercio. Grazie al suo effetto addensante avremo una maschera densa ma facilmente applicabile.

Versiamo in un pentolino i 200ml di acqua fredda. Dopodiché aiutandoci con un colino, aggiungiamo l’amido di mais. Questo passaggio è molto importante perché eviterà la formazione di grumi. E l’impacco sarà liscio e morbido. Mescolare bene, tutto a freddo per far amalgamare l’amido. E poi aggiungere a filo il miele, sempre continuando a mescolare.

Mettiamo sul fornello a fiamma media. Continuando sempre a mescolare finché la consistenza non cambierà. Infatti il composto si dovrà addensare. Con una consistenza abbastanza fluida, come una crema. Quando sarà pronta, togliamo il pentolino dal fornello. Lasciamo raffreddare coprendolo con un po’ di pellicola a contatto. Così non si formerà una patina sulla superficie. Se la maschera dovesse risultare un po’ troppo densa, basta aggiungere dell’acqua fredda. E mescolare finché non si ritorna alla consistenza desiderata.

Passiamo all’applicazione e al tempo di posa

Su capelli umidi o inumiditi, si applica la maschera su tutta la lunghezza. Massaggiando il prodotto sul cuoio capelluto e sulle lunghezze. Dopodiché si legano i capelli con una pinza e si lascia in posa per 30 minuti. Poi si procede a risciacquare e con lo shampoo. E l’asciugatura come al solito. I capelli saranno più morbidi e lucenti già dalla prima applicazione.

Ed ecco come avere capelli più sani e lucenti con questa maschera nutriente e ristrutturante naturale. Questa maschera è l’ideale per chi ha capelli spenti e crespi. Avrà più effetto sui capelli mossi, ma si può usare anche sui capelli lisci. Non ci resta che provarla e vederne i risultati!

