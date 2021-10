La Storia è una di quelle materie che possono appassionare o non piacerci proprio. Piena teoricamente di date, nomi e avvenimenti, se studiata metodicamente rischia di deluderci. Ma se la vediamo in tutte le sue sfaccettature potrebbe invece rivelarsi davvero bellissima. Parlando di Storia, come non pensare al patrimonio artistico presente sul nostro territorio? Abbiamo la fortuna di possedere quasi 2/3 dei siti archeologici e artistici del Mondo. Vantiamo alcune delle città artistiche più famose in assoluto. Ma non dimentichiamoci che per la complessità proprio della sua Storia, l’Italia è anche conosciuta in tutto il Mondo per la bellezza dei suoi castelli. Tra scenari da fiaba e misteri romantici ecco per i turisti 3 castelli italiani da non perdere. Abbiamo approfittato dei pareri dei turisti internazionali che si sono soffermati su alcuni dei nostri castelli meno famosi.

Il castello citato anche da Goethe

A citare la bellezza di uno dei castelli italiani meno conosciuti fu anche lo scrittore tedesco Wolfgang Goethe. Durante il suo soggiorno italiano volle far conoscere a tutti lo straordinario fascino di questo maniero. Posto tra le montagne e affacciato sul lago, il castello di Malcesine, sul lago di Garda, sponda veronese è davvero incredibile. All’interno è possibile visitare il museo e contestualmente girare all’interno della struttura. Una delle tante e bellissime testimonianze storiche lasciate in eredità dagli Scaligeri, signori di Verona, durante il Medioevo. Nelle giornate terse e limpide, chi l’ha visitato giura che da qui ci sia una delle viste panoramiche tra le più belle in assoluto. Aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 19.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Tra scenari da fiaba e misteri romantici ecco per i turisti 3 castelli italiani da non perdere

Ischia è famosa in tutto il Mondo per la sua classe, le sue terme e le sue bellezze naturali. Ma secondo i turisti britannici, soprattutto, questa meravigliosa località campana regala ai visitatori il magnifico castello Aragonese. Edificato e ristrutturato più volte nei secoli, dai greci e passando anche dai romani, la struttura ricorda il più famoso Maschio Angioino di Napoli. Consigliatissimo dai visitatori il tramonto assaporato proprio dal castello: un’emozione senza fine. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Un luogo che sembra uscito dalle fiabe

Di costruzione molto più recente è il castello di Miramare nel Golfo di Trieste. Questa residenza che sembra uscita dalle fiabe ospitò la raffinatissima Corte dell’Impero Austriaco. Mantiene custoditi al suo interno degli arredi dell’epoca di una bellezza straordinaria. Unitamente al parco secolare da cui è attorniato e alla vista strepitosa sul Golfo triestino. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, escluso Natale e Capodanno.

Approfondimento

La capitale europea perfetta per il ponte di Ognissanti facile da raggiungere e low cost