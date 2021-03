Se si ama cambiare spesso colore di capelli si fa affidamento a questo tipo di tinta. Rispetto alle colorazioni permanenti è meno aggressiva e dà la possibilità di sbizzarrirsi. Ma i vantaggi sono davvero tanti e oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa li analizzeremo insieme. Perché contrariamente a quanto si pensi, questa tinta non ha solo colorazioni stravaganti!

Capelli luminosi e sempre alla moda con questa tinta facile da applicare anche a casa

Si è abituati ad andare dal parrucchiere e fare una colorazione permanente. Quella che comunemente viene chiamata “tinta”. È più comoda, dura molto e permette di coprire ricrescita o capelli bianchi. Ma anche se non contiene ammoniaca, contiene lo stesso diversi composti chimici. Che a lungo andare danneggiano il capello. Oltre alla crema colorante infatti va usata un’emulsione ossidante.

Poi chi non vuole ricorrere alla tintura permanente spesso si affida a gloss o riflessanti. Giusto per dare movimento alla chioma con qualche riflesso più chiaro. Ma entrambi i trattamenti durano pochissimo e non attecchiscono al capello. Sono in pochi che pensano a questa alternativa. Soprattutto perché quando se ne sente parlare si nominano colori strani. Viola, rosa, blu. Ma in realtà la gamma di colori è molto vasta.

Le colorazioni semipermanenti sono la risposta

Stiamo parlando proprio delle tinte semipermanenti. Sono un’ottima soluzione per svariati motivi. Prima di tutto per chi vuole ritoccare il colore senza cambiamenti drastici. Durano più dei riflessanti e spesso contengono cheratina. Che nutre il capello senza danneggiarlo. Infatti le colorazioni semipermanenti sono composte dal pigmento con dell’attivatore del colore. Niente ammoniaca. Il pigmento aderisce e si fissa alla fibra del capello. E resta lì dalle 6 alle 8 settimane, circa. Dando la possibilità a chi vuole cambiare colore spesso di poterlo fare con facilità.

Si trovano colorazioni semipermanenti anche sul castano e sul biondo. Fatte per chi vuole dare un riflesso alla propria chioma senza esagerare. E poi ci sono anche quelle dai colori più pazzi, come viola o blu. Bisogna sempre ricordarsi che applicati su una certa base daranno un certo risultato. Più è scura e più si vedranno solo riflessi. Ma se si parte da un capello decolorato o da ciocche più chiare si vedranno colori più accesi.

Sono facilissime da applicare

Si può fare con un pennello ma anche con i guanti. Hanno una consistenza fluida e di solito devono rimanere in posa una decina di minuti. Sicuramente uno svantaggio è che il colore svanirà prima, ma il capello sarà più sano. Perché usare questo prodotto che è per lo più pigmento, non è come utilizzare la tintura. Se si sceglie poi un prodotto che contiene anche cheratina, i nostri capelli saranno stupendi e rinvigoriti. Senza lo stress della tintura permanente che tende a sfibrare il capello se fatta spesso.

Ecco come avere capelli luminosi e sempre alla moda con questa tinta facile da applicare anche a casa. Un motivo in più per provarla. Così si potrà seguire la moda del momento senza stressare troppo i capelli. Ma non solo, la nostra chioma risulterà più corposa e rinvigorita. Provare per credere.

