Le foglie del basilico e menta sono gialle, bianche o marroni? Cosa fare per averli sempre rigogliosi e belli

Menta e basilico sono tra le erbe aromatiche più profumate e utilizzate in cucina, sfruttate anche eliminare i cattivi odori e gli insetti. Sarebbe perfetto avere qualche piantina dentro e fuori casa, ma perché spesso le foglie sono macchiate? Ecco alcune possibili cause.

Le erbe aromatiche riescono a dare quella marcia in più a diverse ricette, esaltano e arricchiscono i sapori, spesso favoriscono la digestione, donando un gusto particolare. Non solo sono utili per insaporire carne, pesce e piatti vegetariani, sono molto utili per profumare casa ed allontanare insetti. Sono dei repellenti naturali, il loro intenso profumo, infatti, può aiutarci a tenere lontano zanzare, parassiti, mosche e fastidiosi insetti. Inoltre, sono piante belle da vedere, decorano i davanzali di casa, giardini, terrazzi e possiamo coltivarli nei vasi. Le tipologie più usate in cucina sono sicuramente menta e basilico, sprigionano un profumo incredibile e sono facili da reperire. Spesso la soluzione più economica e comoda, per averli sempre freschi a casa, è avere più piantine, per poter assaporare le foglie quando lo desideriamo.

Le foglie del basilico e menta sono gialle, bianche o marroni? Ecco le possibili cause

Quello che può capitare, purtroppo, è che le piante non durano quanto vorremmo e subito dopo l’acquisto deperiscono in breve tempo. Solitamente manifestano il loro malessere attraverso le foglie, queste possono schiarire, annerire, ingiallirsi o presentare macchie e fori. Quando accade vuol dire che stiamo sbagliando metodo di coltivazione o anche una possibile malattia. Se notiamo delle strane macchie gialline può trattarsi di marciumi da funghi patogeni, parassiti o vermi, soprattutto se contemporaneamente la pianta non cresce.

In questo caso dovremo estirpare lo stelo infettato, di rinvasare con nuova terra o provvedere con antiparassitari naturali. Nel periodo estivo se le macchie gialle diventassero poi marroni potrebbe dipendere da una malattia, il fusarium, che potremmo contrastare con il brodo di cipolla. Le macchie bianche sparse nelle foglie potrebbero presagire un’infestazione causata da un agente patogeno, Phylostictosis, agiamo subito con un decotto di celidonia, un’erba spontanea. Potremmo combattere molte malattie e parassiti con decotti naturali a base di aglio, dente di leone, achillea o macerato di pomodoro, utile contro le cicaline.

I segreti per coltivarli in vaso

Se le foglie del basilico e menta sono gialle, bianche o marroni, può anche dipendere da noi, probabilmente stiamo sbagliando qualcosa. Se compriamo le piante al supermercato, una volta a casa sarebbe meglio disporre i singoli steli in altri vasi, per fare crescere le radici. La terra dovrebbe essere ricca e non acida, sempre umida, ma senza esagerare, spruzzando dell’acqua anche sulle foglie. Entrambe non amano il sole diretto, al massimo resistono qualche ora, ma non teniamole all’ombra. Per avere un basilico rigoglioso concimiamo con fondi di caffè e tagliamo i fiori prodotti in cima, così produrrà molte più foglie. Mentre la menta, se cresce in un terreno ricco di sostanze nutritive, non avrà bisogno di ulteriori concimi.