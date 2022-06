Chi non desidera avere un balcone fiorito e allegro, ricco di piante rigogliose e avere un’esplosione di profumi e colori per tutta l’estate? Quello che, però, spesso accade è che, dopo pochissimo tempo che abbiamo trapiantato le piantine, troviamo tutto secco. Così siamo costretti a spendere altro denaro per acquistare nuovi semi o germogli, senza valutare la specie che stiamo scegliendo.

Le alte temperature per molte piante sono un grande limite, se poi esposte in pieno sole potremmo non avere i risultati sperati. Per questo è importante tenere in considerazione le caratteristiche e i bisogni delle varietà che stiamo comprando.

Non solo sono resistenti al caldo, ma richiedono poca acqua queste piante decorative ideali per abbellire le fioriere in pieno sole

Se il nostro terrazzo è esposto in pieno sole e viviamo in una zona particolarmente calda, dovremmo posizionare sotto i raggi del sole alcune piante che vivono bene in queste condizioni. Inoltre, esistono anche quelle che sopravvivono in caso di siccità e non necessitano di grandi quantitativi di acqua. Per avere un giardino da sogno senza preoccuparci della temperatura ed esposizione, potremmo scegliere tra queste meravigliose piante.

Non può mancare in balcone una pianta di rosmarino, prezioso in cucina e repellente naturale contro le zanzare e insetti, ideale anche per creare cespugli voluminosi. Per tutta l’estate potremo anche rallegrarci con i suoi fiorellini lilla, riuniti in grappoli. Sia in vaso che in terra non dovremo dare troppe attenzioni, le piante resistono al clima secco e caldo e non soffrono se posizionate in pieno sole.

Decisamente decorativa è la bocca di leone, una pianta perenne che produce dei fiori coloratissimi a forma di “bocca”. Non ha bisogno di essere innaffiata eccessivamente e vive perfettamente in ambienti caldi, sotto il sole diretto. Se vogliamo riempiere di colori vivaci le nostre fioriere, questa pianta potrebbe rappresentare la soluzione ideale.

Altre varietà

Anche le emerocallide sono piante che richiedono il sole diretto, almeno per 6 ore al giorno, meglio ancora se al mattino. Sono resistenti al caldo e, alcune varietà anche al freddo invernale e in piena estate potremo assistere alla loro fioritura, che dura per diverso tempo, circa 180 giorni. I suoi grandi fiori profumati e variegati sono incredibilmente meravigliosi, con i petali grandi arrotolati verso l’esterno. Richiedono acqua abbondante solo in casi di estrema siccità e afa.

Tra le varietà che non solo sono resistenti al caldo, ma richiedono poca acqua, potremmo optare per l’agastache, pianta che cresce fino a circa 40 cm di altezza. Ama particolarmente il sole e sopporta perfettamente le alte temperature estive, ma anche il freddo pungente, senza avere bisogno di troppe innaffiature. A partire dalla primavera produce abbondanti spighe di fiori dal profumo intenso e di diverse tonalità.

Lettura consigliata

Crescono veloci e non perdono molte foglie questi rampicanti da esterno con i fiori profumati più belli del glicine