Parassiti, afidi e piccoli roditori non sono gli unici animaletti a minacciare l’orto e le piante di casa. Purtroppo, in estate, dobbiamo tenere in considerazione l’attacco di grilli e cavallette, che potrebbero distruggere foglie, semi, radici e frutti. Nonostante abbiano aspetto e abitudini alquanto diverse, entrambi sarebbero funesti per giardinaggio e agricoltura. Se le piante del giardino e balcone, presentano foglie forate e mordicchiate, rami rotti, crateri e tunnel alla base, probabilmente è colpa di questi insidiosi insetti.

Le conseguenze delle loro azioni sulla vegetazione possono essere davvero impressionanti, il rischio di non trovare frutti nell’orto è parecchio alto. Ma anche le nostre piante preferite sul davanzale della finestra o fuori in giardino rischiano di avere vita breve se attaccate. In poco tempo le foglie bucate diventeranno marroni per poi appassire, se non le curiamo immediatamente.

4 repellenti naturali per allontanare grilli e cavallette da casa e giardino

Nel caso di infestazioni massicce l’unica possibilità per salvare il verde attorno casa è affidarsi a ditte qualificate che usano prodotti specifici e pesticidi. Siamo molto fortunati se in casa, o fuori, abbiamo un gatto, uccellini e galline, perché saranno dei perfetti predatori, pronti a cibarsi di grillotalpa e cavallette.

Se così non fosse, per cercare di tenerli più lontano possibile anche dall’orto, affidiamoci alla Natura, creando un mix di calendula e chiodi di garofano. Uniamo foglie, fiori freschi e qualche chiodo di garofano e pestiamoli grossolanamente. Spargiamo il composto alla base delle piante e nei davanzali di casa, l’odore allontanerà anche le formiche e insetti vari.

Una seconda possibile soluzione potrebbe essere il coriandolo, una pianta aromatica dall’aroma intenso, che molti di noi utilizzano spesso in cucina. Teniamo qualche pianta vicino l’orto o nel perimetro di casa, sarà un ottimo deterrente per non fare avvicinare questi dannosi insetti.

Non può mancare, nella lista dei 4 repellenti naturali per allontanare grilli e cavalletta da casa, l’aglio, un ingrediente conosciuto non solo in cucina. Infatti, è noto come sia tra i primi rimedi sfruttati non fare avvicinare mosche, zanzare, parassiti e gatti, grazie al suo odore micidiale. Lasciamo macerare 4 spicchi d’aglio per 24 ore e frulliamo qualche goccia di olio di semi di lino. Diluiamo con mezzo litro d’acqua e vaporizziamo in giardino dove serve.

Come l’aglio, anche il peperoncino è un classico rimedio della nonna impiegato per proteggere orto e fiori, per il suo sentore estremamente piccante. Realizziamo, quindi, un repellente da vaporizzare con un composto fatto frullando 3 peperoncini freschi, 2 spicchio d’aglio fermentati e 3 tazze d’acqua.

