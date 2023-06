Al termine di una che ha visto una partenza debole e una ripresa nella parte centrale della seduta, ci sono state 2 azioni che sono due facce della stessa medaglia: la migliore e la peggiore del Ftse Mib. L’aspetto interessante è questo. Mediobanca, la migliore azioni di giornata, potrebbe essere vicina a un punto di inversione molto importante. Quella più debole, invece, Amplifon, potrebbe accelerare al rialzo con un potenziale rialzista molto interessante.

2 azioni che sono due facce della stessa medaglia, ma Mediobanca è quella più bella: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mediobanca (MIL:MB) ha chiuso la seduta del 8 giugno a quota 10,92 €, in rialzo del 2,30% rispetto alla seduta precedente.

Il migliore titolo di giornata procede nel suo rialzo che lo sta portando verso il punto di inversione dove è più alta la probabilità che si assista a una battuta di arresto. Questo livello passa per area 11,196 € e non è molto distante dalle attuali quotazioni. Per le prossime sedute, quindi, i rialzisti farebbero bene ad armarsi di prudenza per non rimanere incastrati in posizioni controtendenza.

Le quotazioni continuano a fallire nel tentativo di superare il primo ostacolo lungo il percorso rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 8 giugno a quota 34,85 €, in ribasso dello 0,71% rispetto alla seduta precedente.

Le ultime sedute di Borsa aperta hanno visto il rialzo delle quotazioni accompagnato da un aumento dei volumi come non si vedeva da un mese.

La tendenza in corso è rialzista e la forza del titolo è in costante aumento rispetto all’andamento dell’indice principale di Piazza Affari. Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per un rialzo importante. Una conferma in tal senso si potrebbe avere nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 35,05 €. In questo caso la proiezione rialzista potrebbe svilupparsi secondo lo scenario rappresentato in figura. Purtroppo, però, sono già due i tentativi falliti per superare questo baluardo. Qualora questa incapacità dovesse persistere le quotazioni potrebbero rapidamente invertire al ribasso.

