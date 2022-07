Al supermercato, al banco frigo, siamo abituati a vedere diverse tipologie di yogurt. Esiste lo yogurt classico, quello alla frutta e poi tre tipi particolari che sono lo yogurt greco, il kefir e lo skyr. Per quanto riguarda lo yogurt greco, si sa che ha numerose caratteristiche che lo rendono un ottimo alimento. Rispetto allo yogurt normale ha un procedimento diverso di lavorazione. Presenta pochi grassi ed ha una consistenza più densa. Ma poco si sa delle altre due tipologie. Soffermiamoci un momento sui valori nutrizionali che hanno il kefir e lo skyr.

Il kefir presenta 41 kcal per 100 g di prodotto e i valori nutrizionali saranno:

90 g di acqua;

3 g di proteine;

0,9 g di grassi;

4 g di carboidrati.

Lo skyr, invece, per 150 g presenta:

100 kcal;

17 g di proteine;

7 g di carboidrati;

0,2 g di grassi.

Già da questi profili nutrizionali possiamo notare che delle differenze ci sono, ma andiamo a capire meglio quali siano.

Le differenze tra yogurt greco, skyr e kefir ed i loro valori nutrizionali

Il kefir è una bevanda fermentata, si ottiene sia dal latte vaccino che caprino. Ciò che lo differenzia dal classico yogurt che siamo abituati a mangiare è la presenza di diversi probiotici. Questo è un grande passo in avanti, perché la funzione dei probiotici è quella di mantenere in salute l’intestino. Non sono altro che batteri buoni che consentono alla flora intestinale di differenziarsi e ci potrebbero proteggere da eventuali infezioni come la salmonellosi. Inoltre contiene pochissime quantità di lattosio, quindi una persona che presenta una lieve intolleranza oppure non digerisce bene il latte lo può tenere in considerazione.

Lo skyr invece è fatto con latte scremato e, come possiamo notare dai valori nutrizionali, ha un elevato contenuto di proteine ma pochi grassi. Il fatto che abbia così tante proteine lo rende un alimento utile per gli sportivi, ma servirebbe anche per regolare la glicemia. Avendo pochi grassi è adatto anche per chi vuole intraprendere una dieta. In sostanza, noi potremmo scegliere lo yogurt in base alle esigenze del nostro corpo e a cosa vogliamo mirare.

Se vogliamo uno yogurt con pochi grassi, allora lo skyr fa al caso nostro. Se invece preferiamo quello ricco di proteine dopo un’intensa attività fisica, scegliamo il kefir. Lo yogurt greco è quello che viene considerato più versatile, viene utilizzato anche molto nelle diete ipocaloriche. Inoltre è ottimo anche come ingrediente per fare diverse ricette dolci e salate. Ed ecco che così da più vicino scopriamo le differenze tra yogurt greco, skyr e kefir in modo da poter scegliere meglio al supermercato

