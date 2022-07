L’estate è una delle stagioni più belle dell’anno. Le giornate sono più lunghe e finalmente possiamo goderci delle passeggiate nella natura e gli aperitivi all’aria aperta. Ma l’estate è anche la stagione del caldo torrido e intenso, che ci fa sudare anche rimanendo fermi. In realtà la sudorazione è molto importante. Infatti, attraverso l’espulsione del liquido trasparente, il corpo tiene sotto controllo la temperatura.

Non c’è un modo per non sudare, anche perché bloccare questo processo potrebbe essere davvero pericoloso.

Le soluzioni per ridurre il cattivo odore

Per cercare di limitare il cattivo odore potremmo utilizzare dei deodoranti specifici oppure dei rimedi della nonna. Ad esempio, il bicarbonato e il succo del limone, da tamponare direttamente sotto le ascelle.

Sarebbe anche una buona abitudine utilizzare dei tessuti traspiranti come il lino e il cotone. Ma anche l’alimentazione potrebbe aumentare la sudorazione, provocando dei cattivi odori.

L’utilizzo dei deodoranti, però, causerebbe alcuni problemi. Infatti, non è raro trovare sui vestiti degli aloni lasciati da questi prodotti. Per non parlare poi delle macchie gialle provocate direttamente dal sudore.

Ma non buttiamo via la nostra maglietta, cerchiamo di restituirle il suo candore iniziale, utilizzando dei prodotti che tutti abbiamo in casa.

Come eliminare l’alone giallo di sudore e il deodorante indurito dalle magliette

Per risolvere il problema, spesso si utilizza la candeggina. Ma facciamo attenzione, perché questo prodotto potrebbe rovinare i tessuti e anche accentuare il problema. Allora cosa fare? Per rimuovere le macchie di deodorante indurito e quelle di sudore, potremmo utilizzare l’aceto di mele. Un prodotto spesso utilizzato nelle pulizie di casa che ci regala delle grandi soddisfazioni.

L’operazione è molto semplice. Prendiamo una soluzione di acqua e aceto di mele. Ora, spruzziamo questo composto direttamente sulla macchia da eliminare. Lasciamo agire per circa un’ora. Per un effetto più potente possiamo immergere la maglietta direttamente nella soluzione ottenuta, per circa 15 minuti.

Dopo aver utilizzato l’aceto di mele, laviamo a mano la nostra t-shirt con del sapone di Marsiglia. Strofinando nei punti ancora macchiati. Ecco quindi come eliminare l’alone giallo di sudore e il deodorante che macchia.

Qualche soluzione in più

Per evitare che il deodorante sporchi tutti i nostri vestiti, potremmo comprare quei prodotti antimacchia, che riducono la formazione degli aloni. Oppure, utilizzare dei tamponi che assorbono il sudore, molto utili per proteggere i vestiti, soprattutto quelli pregiati e costosi. Una volta usati, questi prodotti devono essere buttati via.

