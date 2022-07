Siamo in piena stagione estiva ed è praticamente impossibile nascondere con larghi maglioni le piccole imperfezioni del nostro fisico che tanto detestiamo. Basta un piccolo rotolino di grasso in più per rendere insicure molte donne. Ma per arrivare a definire al meglio il corpo non resta che mettersi d’impegno e prefissare un obiettivo. A volte basta poco per asciugare il grasso in eccesso, rivedere le abitudini alimentari, lo stile di vita, la frequenza dell’attività fisica.

Sicuramente, essere sedentari non ci aiuterà ad arrivare alla meta e dovremo svolgere qualche tipo di allenamento. Se optiamo per un corso in palestra avremo molte alternative, anche discipline particolarmente divertenti e di grande popolarità. Ma se preferiamo allenarci in casa, o fuori in giardino o nell’isolato, potremo comunque avere dei benefici. Concordiamo prima con un personal trainer il nostro allenamento e impariamo a svolgere gli esercizi correttamente, per evitare infortuni o movimenti errati.

Per rassodare braccia flaccide a pipistrello a 50 anni 4 esercizi per tonificare con e senza pesi

Sono in tanti ad avere il chiodo fisso delle diffuse braccia a pipistrello, un poco rugose, soprattutto dai 50 anni in su. Un normale segno del tempo che, però, potremmo contrastare con degli esercizi efficaci e utili a tonificare le parti più flaccide.

Il primo esercizio prevede l’uso di un peso, per iniziare leggero, oppure usiamo delle bottigliette d’acqua. Stendiamoci su un tappetino con la pancia in su, afferriamo i pesi con le mani dietro la testa e pieghiamo gomiti e ginocchia. Adesso dovremo portare i pesi verso il soffitto, distendendo le braccia, ripetendo per più volte il movimento.

Un altro esercizio, senza pesi, si svolge in piedi, dovremo allargare le gambe leggermente, piegare le ginocchia e rilassare le spalle. Diamo, con un braccio alla volta, un pugno dritto di fronte a noi, aumentando sempre di più l’intensità per 40 secondi, poi facciamo una pausa e riprendiamo.

Addio all’effetto tendina

Ancora meglio se decidiamo di affrontare camminate veloci vicino casa, un modo perfetto per tonificare tutti i muscoli e rimanere all’aria aperta. Aggiungiamo qualche semplice esercizio per asciugare le braccia proprio mentre camminiamo e l’allenamento sarà ancora più completo. Anche in questo caso potremmo usare dei piccoli pesi, o bottigliette, teniamoli in mano e assecondiamo il movimento oscillatorio delle braccia.

Un altro modo per rassodare braccia flaccide a pipistrello a 50 anni è fare dei semplici movimenti, con o senza pesi, anche mentre camminiamo. Quindi, apriamo le spalle e le braccia e pieghiamo il gomito, l’avambraccio dovrà essere perpendicolare al pavimento. Lasciamo per qualche secondo le braccia in questa posizione e poi facciamo una pausa prima di ricominciare.

