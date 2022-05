Le creme solari compromettono l’assorbimento e la produzione della vitamina D?

Come tutti sappiamo la vitamina D è essenziale per il nostro organismo in quanto è utile per prevenire il cancro, il diabete, i disturbi cardiovascolari e per la salute delle ossa. Aiuta a mantenere la funzione normale dei muscoli, favorisce il buon funzionamento del sistema nervoso, il mantenimento delle funzioni celebrali e il buon umore. Viene accumulata nel fegato e per questo motivo non è necessario assumerla regolarmente con ciò che mangiamo. Questo, perché il nostro organismo la rilascia a piccole dosi, solo quando serve.

Come assumerla

Questa vitamina si assume sia in piccole dosi col cibo che sintetizzata attraverso i raggi del sole.

I principali alimenti che contengono la vitamina D sono l’olio di fegato di merluzzo, il salmone, lo sgombro, i funghi, il tuorlo dell’uovo ma anche alcuni frutti che sono ricchi di sali minerali. Si consiglia di includere questi alimenti nella propria dieta alimentare, specialmente in inverno.

Le creme solari compromettono l’assorbimento e la produzione di vitamina D?

In estate, al contrario, la luce ed il sole abbondano. Infatti, possiamo “fare scorta” di vitamina D esponendo il nostro corpo ai raggi del sole o recandoci al mare. Soprattutto d’estate usiamo dei filtri solari e delle creme per proteggerci dalle scottature o dall’invecchiamento precoce della pelle. Però, com’è ben noto a tutti, il sole non ha solo effetti benefici ed i dermatologi raccomandano di proteggere la pelle con le creme solari.

A questo punto la domanda nasce spontanea e cioè, se le creme solari compromettono l’assorbimento della vitamina D.

A tutti è raccomandato e in particolare a quelle persone con fototipo di pelle 1 e 2, di esporsi al sole nelle ore meno calde e di proteggersi con una crema solare adatta al tipo di pelle che si ha.

Seguire queste indicazioni vuol dire evitare scottature, eritemi solari, e tanti altri effetti collaterali.

Non esiste nessun rischio che la crema solare possa evitare l’assorbimento della vitamina D. Questo potrebbe accadere, ma non è detto che lo faccia, solo se la crema dovesse essere applicata molte volte durante la giornata, in grande quantità e su tutto il corpo.

Lettura consigliata

Per pancia gonfia e non fare scorregge a volte davvero puzzolenti tra i rimedi naturali potrebbe funzionare cambiare questa comunissima abitudine