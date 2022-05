Maggio è il mese delle nespole, frutti originari della Cina ma ormai coltivati anche in Italia e soprattutto in Sicilia. Queste piccole prelibatezze spiccano sulle chiome degli alberi che le ospitano, chiazzandoli di giallo intenso e arancione. La loro polpa è carnosa e succosa e il sapore è incredibilmente dolce, con quella vaga punta di acidulo che è il loro tratto distintivo.

Dal punto di vista dei benefici, le nespole sarebbero un buon lassativo e proteggerebbero il colon e il sistema cardiovascolare. In più, sarebbero ricche di sali minerali, vitamina A e di antiossidanti.

Quindi, pur evitando degli eccessi, potremmo approfittare di questo periodo per portarle in tavola e godere della loro bontà. Inoltre, per gustarle anche fuori stagione, maggio sarebbe il mese perfetto per fare delle conserve.

Niente marmellate o congelatore ma ecco un metodo semplice e goloso per conservare le nespole e mangiarle tutto l’anno

Conservare le nespole per poterle mangiare anche in autunno o in inverno sarebbe un gioco da ragazzi. Per esempio, potremmo trasformarle in una squisita marmellata da spalmare su fette biscottate o pane a colazione. In alternativa, potremmo conservarle con la buccia, ma senza noccioli, direttamente in congelatore, avendole così a disposizione per altre preparazioni.

Tuttavia, se volessimo consumarle ancora come semplice frutta, l’idea che scopriremo in questo articolo potrebbe fare al caso nostro. Si tratta di una preparazione veloce e ricca di gusto che ci permetterà di mangiare le nespole quasi come appena raccolte.

Ingredienti e procedimento

500 grammi di nespole;

250 grammi di acqua;

100 grammi di zucchero bianco semolato.

Per realizzare delle perfette nespole sciroppate iniziamo dai barattoli che ospiteranno la conserva. Per prima cosa sciacquiamoli sotto acqua corrente e trasferiamoli all’interno di una pentola piena d’acqua, avvolgendoli con uno strofinaccio per evitare che si tocchino. Portiamo a bollore e lasciamo sobbollire per circa 20 minuti.

Trascorso questo periodo di tempo aggiungiamo anche i coperchi e lasciamo bollire per altri 10 minuti. Poi, lasciamo intiepidire in acqua e, per ultimo, lasciamoli asciugare alla perfezione disponendoli su uno strofinaccio pulito.

A questo punto possiamo passare alle protagoniste della nostra ricetta, le nespole. Laviamole sotto acqua corrente, asciughiamole per bene, sbucciamole, priviamole dei noccioli e di altre impurità. Potremmo poi lasciarle divise a metà oppure decidere di tagliuzzarle, a seconda del nostro gradimento.

Una volta pronte, realizziamo lo sciroppo versando in una pentola l’acqua e lo zucchero. Portiamo a bollore e lasciamo sobbollire per circa 10 minuti o fino a quando sarà diventato trasparente.

Infine, senza aspettare che raffreddi, procediamo come segue:

riempiamo ogni barattolo con la frutta;

versiamo lo sciroppo fino all’orlo, stando attenti a non creare bolle;

avvitiamo il coperchio più forte che possiamo;

capovolgiamo il barattolo per creare il sottovuoto con il tipico “clack” e lasciamolo così fino a quando non si sarà raffreddato;

conserviamo i barattoli in dispensa, al buio (potrebbero stare circa 6 mesi) e consumiamo dopo un riposo di 1 mese.

Allora, niente marmellate o congelatore ma ecco un metodo facilissimo per conservare le nespole a lungo.

