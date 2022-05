Per pancia gonfia e non fare scorregge a volte davvero puzzolenti tra i rimedi naturali potrebbe funzionare cambiare questa comunissima abitudine

La relazione tra abitudini e salute è quasi sempre molto stretta. Non è un caso se si finisce per avvertire dei disagi e li si associa ad una precisa fase della giornata o della vita quotidiana.

Di esempi se ne potrebbero fare a iosa, ma c’è probabilmente una criticità che accomuna tante persone. Il riferimento è alla possibilità che si possa notare uno status di pancia gonfia dopo aver mangiato, accompagnato da meteorismo

Attenzione, non si parla di grasso addominale. La questione riguarda quella sensazione di gonfiore che potrebbe accompagnare le fasi che arrivano dopo un pasto.

Una sensazione non certo gradevole, ma che in qualche caso può essere evitata con qualche accorgimento.

Di cause e di soluzioni se ne possono trovare tante e proprio per questo è sempre opportuno confrontarsi con il proprio medico, ma a titolo di esempio si può citare qualche caso.

Si può finire così per scoprire che per pancia gonfia e meteorismo tra i rimedi naturali rischia di esserci l’evitare un’abitudine insospettabile.

Cause difficili da sospettare

Mai, infatti, si potrebbe pensare che tra i colpevoli possano esserci la frutta e la verdura. Non è ovviamente un tentativo di demonizzare gli alimenti, tenuto conto che restano ciò che dovrebbe essere alla base della sana condotta alimentare di un invidio.

Quello che potrebbe non andare bene e generare problematiche come la pancia gonfia in qualcuno potrebbe essere la strategia di consumo. Il rischio è che senza le giuste scelte, per i soggetti più sensibili, si finisca per generare un processo in grado di determinare il gonfiore addominale e il meteorismo.

Humanitas attraverso le sue pagine segnala, infatti, che anche frutta e verdura “se non assunte nelle quantità e nei tempi corretti” rischiano di generare disturbi allo stomaco e all’intestino. Nel caso dell’insalata viene segnalato che rischia di aumentare il gonfiore intestinale e della frutta si dice che non andrebbe mai mangiata a fine pasto quanto, al contrario, come spuntino durante l’arco della giornata.

Per pancia gonfia e non fare scorregge a volte davvero puzzolenti tra i rimedi naturali potrebbe funzionare cambiare questa comunissima abitudine

Si consiglia di preferire la verdura cotta, utilizzandola come contorno per alimenti come carne, pasta e pesce. Tra gli altri consigli che vengono dati dagli scienziati a chi ha problemi a digerire l’insalata c’è quello di puntare sulle verdure a foglia piccola. Allo stesso modo viene consigliato di centrifugare frutta e verdura in maniera tale da eliminare la parte di fibra che non viene digerita.

Tuttavia, chi avesse dei dubbi o ritenesse di avere problemi di pancia gonfia e meteorismo dopo mangiato dovrebbe sempre consultare il proprio medico. Questo in maniera tale da poter determinare le cause in maniera adeguata.

