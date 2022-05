È uno dei simboli della cucina e della tradizione italiana e si impone da tempo immemore su tantissime tavole. Parliamo niente meno che della celeberrima pizza. Sebbene vi siano tuttora delle discussioni circa le sue origini, noi italiani la rivendichiamo con fierezza.

Spesso la consumiamo al ristorante, tra amici o in compagnia della nostra dolce metà. Ma c’è chi si diletta a prepararla a casa, con un pizzico di manualità e tanta fantasia. D’altronde, la si può arricchire con qualsivoglia ingrediente, certi di aver sempre tra le mani un prodotto prelibato.

Per una pizza altissima e soffice anche a casa, dovremo seguire alcune semplici regole di preparazione. Oggi mostreremo una ricetta semplicissima che con qualche escamotage ci eviterà interminabili ore di lievitazione. Il risultato sarà semplicemente pazzesco.

Una Margherita da leccarsi i baffi

Oggi realizzeremo una pizza in teglia dal sapore unico e dalla consistenza incredibilmente invitante. Non ci sarà bisogno di impastatrici o planetarie, ma di pochi ingredienti e il nostro tocco da chef. Anche chi non ha particolare esperienza si troverà benissimo e in 15 minuti avremo un impasto a regola d’arte. E, come ciliegina sulla torta, non ci servirà nemmeno lasciarla lievitare in frigorifero.

Per una pizza altissima e soffice proprio come in pizzeria ecco la ricetta da fare a casa senza lunga lievitazione

Scopriamo dunque gli ingredienti per una teglia da circa 28 cm di diametro:

500 g di farina 0;

300 ml di acqua;

200 g di mozzarella;

150 g di passata di pomodoro;

20 ml di olio extravergine di oliva;

4 g di lievito di birra secco;

10 g di sale;

zucchero.

In una ciotola versiamo acqua e lievito di birra. Aggiungiamo anche un cucchiaino di zucchero e mescoliamo bene tutto. Assicuriamoci che il lievito si sciolga totalmente, quindi versiamo la farina e la amalgamiamo al composto. Terminiamo aggiungendo anche olio e sale.

Spargiamo altra farina sul piano da lavoro, adagiamo l’impasto e iniziamo a lavorarlo con le mani. Dopo averne ricavato un panetto soffice e compatto, lo versiamo in una ciotola oliata. Facciamolo lievitare per circa 3 ore in forno spento con la spia accesa, protetto dalla pellicola trasparente.

Passato il tempo trasferiamo l’impasto nella teglia unta e lo allarghiamo fino ai bordi con le dita. Distribuiamo la passata di pomodoro e la mozzarella che nel frattempo abbiamo fatto a pezzetti. Insaporiamo con un filo di olio EVO e inforniamo tutto per 20 minuti a 220 gradi. Ultimata la cottura non dovremo fare altro che servire agli ospiti la nostra deliziosa pizza ancora calda.

