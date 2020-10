Una torta, per essere stuccata perfettamente, ha bisogno di determinate creme, perché non tutte sono adatte a questo scopo. Ci sono quelle da farcitura e quelle da stuccatura. Quelle da farcitura sono troppo liquide, ad esempio la crema pasticciera, non ha una struttura tale da poter guarnire una torta esternamente.

Le creme per stuccare alla perfezione una torta che vi consigliamo sono: la crema al burro meringata all’italiana e la crema al mascarpone senza uova.

Ecco le creme per stuccare alla perfezione una torta

La crema al burro meringata all’italiana

Questa crema ha un sapore gradevole ed un ottima resa.

Ingredienti per 600 g. di crema

340 g. di burro morbido;

200 g. di zucchero;

80 g. di albume, ricavato da due uova grandi;

45 g. di acqua;

1 cucchiaino estratto di vaniglia.

Procedimento

Mettere da parte due cucchiai di zucchero della quantità consigliata.

Prendere un pentolino, versarci l’acqua e lo zucchero rimasto e metterlo sul fuoco ad una fiamma media.

Montare gli albumi a neve e appena comincia a formarsi la schiuma, versare lentamente i due cucchiai di zucchero.

Continuare a montare gli albumi ad una velocità minore, prendere un termometro da cucina e controllare che lo zucchero abbia raggiunto una temperatura pari a 121 gradi. Togliere dal fuoco e versarlo lentamente negli albumi continuando a montare fino a che il composto avrà raggiunto la temperatura ambiente.

Aggiungere poco alla volta il burro a pezzetti e continuando a montare aggiungere l’estratto di vaniglia. Aumentando la velocità delle fruste, inserire l’ultimo pezzetto di burro. Continuare a montare fino a raggiungere una crema gonfia e spumosa.

La crema al burro di meringa è pronta!

Crema al mascarpone senza uova

Questa crema è molto semplice e veloce da realizzare.

Ingredienti

250 g. di mascarpone freddo di frigo;

90 g. di zucchero vanigliato;

200 g. di panna liquida fredda di frigo.

Procedimento

Montare la panna a neve con la metà dello zucchero. Con le stesse fruste, a parte montare il mascarpone sgocciolato e unirvi il resto dello zucchero. Versare la panna montata nella ciotola dove è stato montato il mascarpone, aiutandosi con una spatola, fino ad ottenere una bella crema densa.

La crema al mascarpone senza uova è pronta!