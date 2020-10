Morbidi e golosi i bomboloni alla zucca possono essere una buona soluzione per creare un dolce con i prodotti di stagione. L’arancione della zucca è decisamente una tinta autunnale e con questa ricetta conquisterete grandi e piccini.

Ingredienti per 6 porzioni

470 g di farina tipo 00, (alcuni consigliano metà farina 00 e metà farina Manitoba);

250 g di zucca;

120 ml di latte;

15 g di zucchero di canna;

7 g di lievito di birra;

Burro, due cucchiai di burro fuso;

1 uovo;

Cannella in polvere (facoltativa);

Olio per frittura;

Zucchero q.b.

Nessuno potrà resistere ai vostri bomboloni alla zucca pronti in poche mosse. Preparazione

Allora, partiamo subito con la preparazione dei vostri irresistibili bomboloni alla zucca. Il primo step è quello di prendere la zucca, tagliarla a fette e cuocere in forno per circa 10 minuti. Poi, con l’aiuto di un mixer, tritatela per renderla compatta e omogenea. In una ciotola, versate il latte e la farina setacciata, poi aggiungete lo zucchero di canna ed il lievito. Mescolate energicamente e poi lasciate lievitare per circa 15 minuti.

Riprendete la zucca e con un cucchiaio schiacciatela per creare una purea di zucca. Aggiungete la zucca all’impasto lasciato lievitare ed aggiungete anche un tuorlo d’uovo. Versate i 2 cucchiai di burro e la cannella e amalgamate bene il composto. Coprite con uno strofinaccio pulito e lasciate lievitare per circa un’ora. Ora, stendete l’impasto e ricavate sei piccole porzioni di forma circolare.

Successivamente, friggete i bomboloni nell’olio di semi ben caldo. Una volta che saranno dorati, su entrambi i lati, scolateli e passateli nello zucchero. Disponeteli su un piatto o vassoio e servite ai vostri ospiti. L’impasto soffice e la sfiziosa frittura faranno innamorare i vostri amici e parenti.

