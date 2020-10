La crema pasticciera è alla base di tanti dolci della pasticceria italiana, è buonissima e la si prepara anche in casa.

Il problema principale di questa crema preparata in casa, è la sua eccessiva liquidità. Questa crema, per essere perfetta, ha bisogno di essere morbida e compatta. Se ci si accorge che ciò non è avvenuto, non è necessario nè buttarla e nemmeno rifarla, basta addensare la crema pasticciera con due ingredienti.

Esistono alcuni metodi infallibili per farlo, sia che è ancora calda sia che è fredda.

Ecco come addensare la crema pasticciera con alcuni ingredienti

Come recuperare la crema ancora calda

Se a fine cottura ci si è accorti che la crema è rimasta troppo liquida, non disperare, la si recupera benissimo.

Può risultare liquida per tanti motivi, dal tempo di cottura all’errata proporzione tra gli ingredienti.

Procedimento

Per recuperarla, basta aggiungere un cucchiaio di farina o di amido, per ogni litro di latte usato per la crema. Rimetterla sul fuoco e continuare a mescolare, fino a quando non si sarà addensata come si vuole.

Invece della farina o dell’amido di mais, si possono sciogliere 10 g di gelatina e metterli nella crema calda. Una volta raffreddata, la vedremo densa al punto giusto.

Come recuperare la crema già fredda

Se dopo averla fatta raffreddare, ci si accorge che è rimasta troppo liquida, basta aggiungere della colla di pesce. Ne bastano due fogli per ogni chilo di crema che si è preparata.

Procedimento

Riscaldare un pochino la crema e aggiungerci la gelatina dopo averla sciolta. Aspettare che si raffreddi. Ed eccola pronta e densa come la si voleva!

Come fare se è troppo densa

A volte può capitare che sia venuta troppo densa. Aggiungere un po’ di latte è proprio ciò che ci vuole.

Con la crema pasticciera, si possono guarnire pan di Spagna e crostate, oppure la si può versare in una coppetta e gustarla da sola, o con qualche biscotto.