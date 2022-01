Come ogni coppia ben sa, la festa di San Valentino si avvicina sempre di più. Nonostante questa consapevolezza, non è sempre facile riuscire a trovare delle località romantiche in cui poter passare una giornata serena insieme alla propria dolce metà. Per questo motivo, oggi andremo a scoprire un piccolo borgo nascosto nel Sud della nostra Penisola perfetto per poter passare un San Valentino diverso dal solito. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Una giornata dedicata all’amore che merita veramente di essere festeggiato

San Valentino, festa dedicata alle coppie di innamorati che durante questo giorno festeggiano i loro sentimenti passando delle romantiche giornate assieme. Eppure, sono poche le persone che conoscono le origini di questa festa tanto amata, e altrettante quelle che non sanno più che regali fare. Proprio per venire incontro a queste due necessità, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo preparato alcuni articoli dedicati a questa amatissima festa. Ad esempio, abbiamo spiegato le origini antiche e poco conosciute di San Valentino. Allo stesso modo abbiamo presentato un regalo veramente particolare, capace di fare la gioia di più di un’innamorata. Oggi, invece, esploreremo la storia romantica che rende un piccolo borgo del sud Italia perfetto per passare un San Valentino diverso dal solito.

Le coppie di innamorati dovrebbero visitare questo borgo bellissimo protagonista di una romantica storia d’amore per passare un San Valentino difficile da dimenticare

Il borgo di cui parliamo è Trentinara, bellissimo paesino campano che sorge in provincia di Salerno. Qui sarà possibile perdersi tra piccole stradine antiche, scoprire le origini romane e medievali della città e visitare la chiesa di San Nicola. Inoltre, grazie alla posizione sopraelevata del borgo, da qui è possibile avere una bellissima visuale su tutto il Salento.

Ma quel che rende tanto affascinante questo piccolo paesino campano non sono le vie antiche, né il paesaggio, quanto i racconti su una storia d’amore. Si narra infatti che in questo paesino si sia consumata la storia d’amore tra un giovane brigante, Saul, e la figlia di un marchese, Isabella. Questa storia romantica, resa impossibile dalle differenze sociali tra i due innamorati, finì con un gesto decisamente disperato. La giovane coppia venne infatti scoperta dal padre di lei e dai suoi uomini, decisi a porre fine alla relazione. I due innamorati decisero, però, di non darla vinta al prepotente genitore e preferirono lanciarsi nel vuoto abbracciati piuttosto che passare una vita separati.

Ed è proprio pensando a questa storia tanto bella quanto sfortunata che gli innamorati potranno attraversare la via dell’amore e arrivare nella terrazza panoramica cittadina. Qui le coppie potranno seguire il “consiglio” di un cartello stradale che li inviterà a scambiarsi un tenero bacio. Un motivo in più per cui le coppie di innamorati dovrebbero visitare questo borgo dal passato romantico e affascinante.

