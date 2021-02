San Valentino si avvicina e con lui la corsa per comprare il regalo perfetto. La protagonista di questa festività è sempre una: naturalmente la rosa rossa. Ma se non si vuole essere troppo banali e mostrare davvero il proprio amore vi è un’alternativa originale. Scopriamo insieme il regalo perfetto per San Valentino che ogni innamorata vorrà ricevere.

Le origini della ricorrenza di San Valentino

La festività di San Valentino è molto più antica di quanto si possa immaginare. L’originale ricorrenza di San Valentino era infatti una festa romana dedicata alla fertilità, denominata “Lupercali”. Una festività, dunque, molto diversa da quella di oggi: si trattava, infatti, di un elogio alla capacità riproduttiva della natura e dell’uomo. E uno dei momenti più significativi della celebrazione dei “Lupercali” vedeva dei giovani, nudi e con delle fruste. inseguire delle donne, in particolare quelle in cinta.

La Chiesa Cattolica che certamente non poteva accettare simili riti progressivamente cambiò il significato della festa. La ricorrenza di San Valentino, ai giorni nostri, è dedicata all’amore puro, ed è molto diversa da quella antica. Per lo stesso motivo si è associato alla ricorrenza un fiore simbolo di purezza, quale è appunto la rosa rossa.

La rosa stabilizzata

Regalare una rosa in occasione di San Valentino è sicuramente un gesto romantico. Ma la rosa è naturalmente destinata a sfiorire. Da questo punto di vista è difficile dimostrare il proprio amore sincero e soprattutto imperituro donando un fiore che comunque sfiorirà.

Esiste però un modo per rendere una rosa perpetua, ossia per impedire che appassisca dopo poco tempo e quindi resti in vita anche per anni. In commercio sono reperibili delle rose, cosiddette stabilizzate, il cui metabolismo è estremamente più lento di quelle normali. Queste rose sfioriscono solamente dopo anni dal loro acquisto.

Le rose in questione, in particolare, non sono artificiali, ma fiori naturali sottoposti ad un particolare processo tramite cui i liquidi naturali sono sostituiti con altre sostanze. In questo modo si permette alla rosa di sopravvivere immutata nel tempo. Ecco perchè questo potrebbe essere il regalo perfetto per San Valentino che ogni innamorata vorrà ricevere.