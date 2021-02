Che le rose rosse rappresentino l’amore vero è un dato ormai dato quasi per scontato. Lo stesso vale per quanto riguarda la correlazione tra le rose rosse e la festa degli innamorati, San Valentino. Ma quali sono le origini di questa usanza e perché rimane così importante anche al giorno d’oggi? Scopriamo assieme il motivo per cui si regalano le rose rosse a San Valentino.

La rosa e i due innamorati

La diretta correlazione tra la rosa e la festa degli innamorati sembra essere molto antica. Secondo alcune credenze popolari risalirebbe proprio a San Valentino, a cui la festa è dedicata.

Stando a queste credenze, durante una delle sue passeggiate, il Santo avrebbe incontrato una coppia di innamorati che litigava in maniera accesa. Con l’intento di aiutare i due a risolvere il litigio egli si sarebbe intromesso e avrebbe donato ai due una rosa rossa. Ma non solo. Il Santo avrebbe anche chiesto ai due innamorati di reggerla assieme. I due amanti impegnati a reggere nelle mani la rosa, e quindi ad impedire che l’altro venisse ferito dalle spine, ritornarono sereni e smisero di litigare.

Il messaggio allegorico sotteso alla storia è palese: solamente attraverso la cura reciproca si è in grado di superare le “spine” dell’amore.

Ma la vera storia del significato della rosa è ancora più antica e un po’ meno casta.

Il significato sotteso al dono del fiore

Gli antichi greci, infatti, ricollegavano il fiore alla dea Afrodite, divinità dell’amore libero e passionale. La dea oltre che per la sua bellezza era celebre anche per le sue numerose relazioni extra-coniugali. La stessa rosa rossa sarebbe nata da una di queste avventure. La dea, infatti, si sarebbe innamorata di Adone, giovane di grande bellezza.

Gli altri amanti della dea, non felici di questo idillio, avrebbero cospirato per uccidere il giovane. Tra questi vi era Ares, dio della guerra, che riuscì nell’intento. Una volta assunto l’aspetto di un cinghiale, Ares uccise il giovane Adone durante una battuta di caccia. E proprio dal sangue di Adone nacquero le famose rose rosse, che da allora richiamano all’amore tra il giovane e la dea.

Il significato del fiore è rimasto poi nel tempo, perdendo le sue caratteristiche libertine, per arrivare ad essere il simbolo dell’amore profondo e puro. Ed è proprio questo il motivo per cui si regalano le rose rosse a San Valentino.